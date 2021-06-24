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Посол Швеции в Украине ярким мемом отреагировал на выход команды Шевченко в плей-офф

Тиберг напомнил украинцам, что все сделали шведы

Футбол Евро-2020
09:55
Посол Швеции в Украине ярким мемом отреагировал на выход команды Шевченко в плей-офф
Тобиас Биберг / Фото: kyivpost.com

Посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг после победы над Польшей и выхода в плей-офф на Украину опубликовал ставший популярным за несколько часов после появления мем.

 

Напомним, это будет пятый мачт Швеции и Украины в истории. Пока статистика в пользу команды Андрея Шевченко.

Карен Агабекян
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(Голосов: 3)

Теги

сборная Украины (футбол) сборная Швеции (футбол)

Комментарии 1

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24 июня 2021г. 10:50
Отвечаю послу Швеции в Украине: Stop, what the hell are you talking about? Ha
Get my pretty name outta your mouth
We are not the same with or without
0 0
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