Бущан: «Швеция – команда, которая достойна уважения»
Посол Швеции в Украине ярким мемом отреагировал на выход команды Шевченко в плей-офф
Тиберг напомнил украинцам, что все сделали шведы
Тобиас Биберг / Фото: kyivpost.com
Посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг после победы над Польшей и выхода в плей-офф на Украину опубликовал ставший популярным за несколько часов после появления мем.
June 23, 2021
Напомним, это будет пятый мачт Швеции и Украины в истории. Пока статистика в пользу команды Андрея Шевченко.
Комментарии 1
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