Посол Швеции в Украине ярким мемом отреагировал на выход команды Шевченко в плей-офф

Тиберг напомнил украинцам, что все сделали шведы





Тобиас Биберг / Фото: kyivpost.com

Посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг после победы над Польшей и выхода в плей-офф на Украину опубликовал ставший популярным за несколько часов после появления мем.



Always happy to oblige! — Tobias Thyberg (@TobiasThyberg) June 23, 2021

Напомним, это будет пятый мачт Швеции и Украины в истории. Пока статистика в пользу команды Андрея Шевченко.