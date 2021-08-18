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Посредник по трансферу Супряги: «Мы еще можем договориться с «Сампдорией»

Украинец снова близок к переезду в Италию
Футбол Украинская Премьер-лига
14:32
Посредник по трансферу Супряги: «Мы еще можем договориться с «Сампдорией»
Владислав Супряга / фото - dynamo.kiev

Футбольный посредник Леонардо Лиматола, который задействован в переговорах по переходу нападающего «Динамо» Владислава Супряги в «Сампдорию», рассказал о возможной сделке:

«Да, мы все еще ведем переговоры. Никогда не бывает легко. Но еще можем договориться. Надеемся».

Ранее президент «Сампдории» заявил, что купит форварда у киевлян лишь в том случае, если они снизят цену.

Столичный клуб хочет выручить за Супрягу около 8 миллионов евро. Ранее от покупки украинца отказалось «Дженоа» из-за слишком высокой запрашиваемой суммы.

Напомним, другой итальянский клуб внимательно следит за ситуацией с Супрягой.

Источник: FanDay Павел Харченко
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Теги

Владислав Супряга Динамо Киев Сампдория

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