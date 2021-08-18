«Удинезе» продолжает следить за ситуацией с Супрягой
Посредник по трансферу Супряги: «Мы еще можем договориться с «Сампдорией»
Украинец снова близок к переезду в Италию
Владислав Супряга / фото - dynamo.kiev
Футбольный посредник Леонардо Лиматола, который задействован в переговорах по переходу нападающего «Динамо» Владислава Супряги в «Сампдорию», рассказал о возможной сделке:
«Да, мы все еще ведем переговоры. Никогда не бывает легко. Но еще можем договориться. Надеемся».
Ранее президент «Сампдории» заявил, что купит форварда у киевлян лишь в том случае, если они снизят цену.
Столичный клуб хочет выручить за Супрягу около 8 миллионов евро. Ранее от покупки украинца отказалось «Дженоа» из-за слишком высокой запрашиваемой суммы.
Напомним, другой итальянский клуб внимательно следит за ситуацией с Супрягой.
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