Посредник по трансферу Супряги: «Мы еще можем договориться с «Сампдорией»

Украинец снова близок к переезду в Италию

Владислав Супряга / фото - dynamo.kiev

Футбольный посредник Леонардо Лиматола, который задействован в переговорах по переходу нападающего «Динамо» Владислава Супряги в «Сампдорию», рассказал о возможной сделке:

«Да, мы все еще ведем переговоры. Никогда не бывает легко. Но еще можем договориться. Надеемся».

Ранее президент «Сампдории» заявил, что купит форварда у киевлян лишь в том случае, если они снизят цену.

Столичный клуб хочет выручить за Супрягу около 8 миллионов евро. Ранее от покупки украинца отказалось «Дженоа» из-за слишком высокой запрашиваемой суммы.

Напомним, другой итальянский клуб внимательно следит за ситуацией с Супрягой.