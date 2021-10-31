Удивительное совпадение. Роналду точь-в-точь повторил то, что сделал Дрогба в 2014-м
Пост Роналду о том, что у него с Джорджиной будет двойня – второй самый «залайканный» в истории Instagram
У звездного португальца и модели будет шестеро детей
Фото: Instagram
Форвард сборной Португалии и «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду выложил в Instagram пост вместе со своей возлюбленной – Джорджиной Родригес.
На фото видно, что футболист и его девушка держат в руках снимки УЗИ – у них будет двойня.
За несколько дней этот пост набрал более 30 миллионов лайков. Это второй самый залайканный пост в истории Instagram. На первом месте – яйцо, которое набрало более 55-ти миллионов лайков.
Напомним, что Роналду, спортсмен, который имеет самую большую аудиторию в Instagram среди спортсменов – свыше 360 миллионов подписчиков.
Напомним, Роналду повторил уникальное достижение Дидье Дрогба.
Комментарии 0