«Постыдный провал или впечатляющий успех». Экс-игрок сборной Польши – о назначении Шевченко

Украинец может вновь возглавить национальную команду

Андрей Шевченко / фото - AC Genoa

Бывший тренер сборной Украины и «Дженоа» Андрей Шевченко является одним из главных претендентов на то, чтобы возглавить Польшу.

Экс-игрок «бело-красных» Томаш Франковски высказался о возможном назначении украинца:

«Шевченко – рискованный вариант. Выбрав его, мы увидим постыдный провал или впечатляющий успех. Что касается Навалки, то он вроде не хочет соглашаться на два матча, а затем говорит о долгосрочном контракте. В Польском футбольном союзе не были уверены, есть ли смысл продолжать сотрудничество после возможного поражения от России. С другой стороны, возможно, на Шевченко они уже давно нацелены. Однако здесь госказне пришлось бы дотировать его зарплату в течение трех кварталов».

Помимо украинца на этот пост также рассматривают кандидатуру Адама Навалки и тренера, сотворившего сенсацию в АПЛ.