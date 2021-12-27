Потенциальный сменщик Миколенко вернулся в «Динамо» из «Днепра-1»

Дубинчак выступал в днепровском клубе на правах аренды

Владислав Дубинчак / Фото: Динамомания

Левый защитник «Днепра-1» Владислав Дубинчак вернулся в киевское «Динамо», сообщил журналист Игорь Цыганык в шоу «Цыганык лайв».

На его место в днепровский клуб должен отправиться защитник Роман Вантух, который сейчас выступает в аренде в «Черноморце».

Дубинчак в нынешнем сезоне провел 16 матчей в «Днепре-1» и отметился 1 ассистом.

Напомним, «Эвертон» на днях официально презентует защитника «Динамо» Виталия Миколенко в качестве своего игрока.