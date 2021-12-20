Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дня«Забыли» про Денискина и обещании договариваться с клубами. ФХУ и IIHF очень по-разному рассказали о визите Тардифа в Украину

«Потратить 40 миллионов на трансферы сумеет любой дурак». Кучук снова подколол Де Дзерби

У тренеров «Руха» и «Шахтера» взаимная неприязнь
Футбол Украинская Премьер-лига
13:57
«Потратить 40 миллионов на трансферы сумеет любой дурак». Кучук снова подколол Де Дзерби
Леонид Кучук / Фото: Football.ua

Главный тренер «Руха» Леонид Кучук снова подколол главного тренера «Шахтера» Роберто Де Дзерби, высказываясь о развитии своей команды. Слова специалиста приводит пресс-служба львовян.

«У нас есть два пути. Можно вложить много денег, чтобы купить игроков по 10-20 миллионов, а потом сказать, что нет результатов, но это же футбол. И второй принцип – шаг за шагом воспитывать своих футболистов, которые будут прославлять клуб и страну. Это более тяжелый путь.

Эта ежедневная работа не всегда видна. Работая в этом направлении, тренер становится сильнее. Мы все должны быть сильнее. Было выбрано любое направление. Потратить 40 миллионов сумеет любой дурак, а ответить за них – не каждый может.

Меня научили отвечать за деньги, которые тратятся на приобретение футболистов. Этот опыт мне помогает. У меня всегда были сильные команды».


Напомним, «Шахтер» потратил на трансферы летом около 40 миллионов евро после того, как в команду пришел Де Дзерби.

Совсем недавно у Де Дзерби и Кучука возник конфликт.

Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Леонид Кучук Роберто Де Дзерби Рух Шахтер Донецк

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

«Барселоне» предложили купить одноклубника Тайсона, которым интересуется «Шахтер»
«Барселоне» предложили купить одноклубника Тайсона, которым интересуется «Шахтер»
Футбол Примерa (Испания)
17:31
Лидер «Металлиста» оценил возможность перехода в «Шахтер»
Лидер «Металлиста» оценил возможность перехода в «Шахтер»
Футбол Первая лига
12:11
Кучук: «Никто не предполагал, что с такими потерями мы будем держаться на плаву»
Кучук: «Никто не предполагал, что с такими потерями мы будем держаться на плаву»
Футбол Украинская Премьер-лига
09:06
Де Дзерби хочет видеть в «Шахтере» полузащитника «Челси»
Де Дзерби хочет видеть в «Шахтере» полузащитника «Челси»
Футбол Украинская Премьер-лига
19 декабря 21:55
Форвард «Шахтера» прооперирован и может успеть восстановиться к весне
Форвард «Шахтера» прооперирован и может успеть восстановиться к весне
Футбол Украинская Премьер-лига
19 декабря 21:53
Трубин: «Де Дзерби никому не дает послабления, постоянно требует, чтобы все было идеально»
Трубин: «Де Дзерби никому не дает послабления, постоянно требует, чтобы все было идеально»
Футбол Украинская Премьер-лига
19 декабря 14:25

Новости: Футбол

Бывший директор «Баварии»: «Не уверен, что Холанд подойдет нам»
Бывший директор «Баварии»: «Не уверен, что Холанд подойдет нам»
Бундеслига (Германия)
17:51
Роналду проведет благотворительный аукцион для помощи пострадавшим от извержения вулкана
Роналду проведет благотворительный аукцион для помощи пострадавшим от извержения вулкана
Премьер-Лига (Англия)
17:45
«Барселоне» предложили купить одноклубника Тайсона, которым интересуется «Шахтер»
«Барселоне» предложили купить одноклубника Тайсона, которым интересуется «Шахтер»
Примерa (Испания)
17:31
Источник. Переход Миколенко в «Эвертон» – решенный вопрос
Источник. Переход Миколенко в «Эвертон» – решенный вопрос
Премьер-Лига (Англия)
17:30
Неадекватная сумма. «Металлист» отказался от трансфера хавбека сборной Украины
Неадекватная сумма. «Металлист» отказался от трансфера хавбека сборной Украины
Первая лига
17:19
Директор ПСЖ: «Травмы Рамоса стали для нас сюрпризом»
Директор ПСЖ: «Травмы Рамоса стали для нас сюрпризом»
Лига 1 (Франция)
17:10
Только 3 футболиста из десятки самых дорогих украинских игроков выросли в цене
Только 3 футболиста из десятки самых дорогих украинских игроков выросли в цене
Сборная Украины
16:55
ПСЖ близок к продлению контракта с ведущим защитником
ПСЖ близок к продлению контракта с ведущим защитником
Лига 1 (Франция)
16:45
Шевченко: «Ситуация в таблице для «Дженоа» не так уж плоха»
Шевченко: «Ситуация в таблице для «Дженоа» не так уж плоха»
Серия А (Италия)
16:28
Все новости

Популярные новости

Ответ хейтерам из-за флага? Ломаченко опубликовал видео с умершим из-за COVID-19 российским актером
Ответ хейтерам из-за флага? Ломаченко опубликовал видео с умершим из-за COVID-19 российским актером
Бокс Профессиональный бокс
14 декабря 17:18
156
Ломаченко отстранен от бокса
Ломаченко отстранен от бокса
Бокс Профессиональный бокс
17 декабря 12:42
15
Нокаут получился устрашающим. Боксера Роя Джонса с рекордом 19-0 пять раз отправили на пол
Нокаут получился устрашающим. Боксера Роя Джонса с рекордом 19-0 пять раз отправили на пол
Бокс Профессиональный бокс
15 декабря 23:21
Считает украинцев и россиян братьями, рассмеялся на вопрос «чей Крым?» Кто вызывается финансировать бой Усик – Джошуа в Киеве
Тема дня
Считает украинцев и россиян братьями, рассмеялся на вопрос «чей Крым?» Кто вызывается финансировать бой Усик – Джошуа в Киеве
Бокс Профессиональный бокс
15 декабря 20:18
2
Ну вот и все? Лопес хочет завершить боксерскую карьеру
Ну вот и все? Лопес хочет завершить боксерскую карьеру
Бокс Профессиональный бокс
16 декабря 15:23
Топовый украинский боксер вернулся в ринг спустя шесть лет без боев
Топовый украинский боксер вернулся в ринг спустя шесть лет без боев
Бокс Профессиональный бокс
18 декабря 19:47
Все новости