«Потратить 40 миллионов на трансферы сумеет любой дурак». Кучук снова подколол Де Дзерби

У тренеров «Руха» и «Шахтера» взаимная неприязнь

Леонид Кучук / Фото: Football.ua

Главный тренер «Руха» Леонид Кучук снова подколол главного тренера «Шахтера» Роберто Де Дзерби, высказываясь о развитии своей команды. Слова специалиста приводит пресс-служба львовян.

«У нас есть два пути. Можно вложить много денег, чтобы купить игроков по 10-20 миллионов, а потом сказать, что нет результатов, но это же футбол. И второй принцип – шаг за шагом воспитывать своих футболистов, которые будут прославлять клуб и страну. Это более тяжелый путь.

Эта ежедневная работа не всегда видна. Работая в этом направлении, тренер становится сильнее. Мы все должны быть сильнее. Было выбрано любое направление. Потратить 40 миллионов сумеет любой дурак, а ответить за них – не каждый может.

Меня научили отвечать за деньги, которые тратятся на приобретение футболистов. Этот опыт мне помогает. У меня всегда были сильные команды».



Напомним, «Шахтер» потратил на трансферы летом около 40 миллионов евро после того, как в команду пришел Де Дзерби.

Совсем недавно у Де Дзерби и Кучука возник конфликт.