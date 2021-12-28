Поучаствовал в разгроме. «Андерлехт» Михайличенко вколотил семь безответных мячей «Беерсхоту»

Украинец провел на поле один тайм

Богдан Михайличенко / фото - RSC Anderlecht

В матче 21-го тура бельгийского чемпионата «Беерсхот» на своем поле принимал «Андерлехт».

Гости оказались безжалостными и уже к 35-й минуте вели в три мяча. Фершерен отметился дублем, а Зиркзее довел дело до разгрома.

На 40-й минуте хозяева вовсе остались в меньшинстве. Красную карточку получил Хольцхаузер.

В перерыве в составе «Андерлехта» на поле появился украинец Богдан Михайличенко.

После этого гости продолжили издеваться над бельгийским аутсайдером, вколотив еще 4 мяча – Раман забил дубль, и еще по голу оформили Рафаэлов и Амуз.

«Андерлехт» идет на 3-м месте в бельгийской лиге, отставая от лидирующего «Сент-Жиллуаза» на 9 пунктов.

«Андерлехт» разгромил «Кортрейк» и вышел в полуфинал Кубка Бельгии. Михайличенко появился лишь в конце.