Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Поучаствовал в разгроме. «Андерлехт» Михайличенко вколотил семь безответных мячей «Беерсхоту»

Украинец провел на поле один тайм
Футбол Украинские легионеры
09:58
Поучаствовал в разгроме. «Андерлехт» Михайличенко вколотил семь безответных мячей «Беерсхоту»
Богдан Михайличенко / фото - RSC Anderlecht

В матче 21-го тура бельгийского чемпионата «Беерсхот» на своем поле принимал «Андерлехт».

Гости оказались безжалостными и уже к 35-й минуте вели в три мяча. Фершерен отметился дублем, а Зиркзее довел дело до разгрома.

На 40-й минуте хозяева вовсе остались в меньшинстве. Красную карточку получил Хольцхаузер.

В перерыве в составе «Андерлехта» на поле появился украинец Богдан Михайличенко.

После этого гости продолжили издеваться над бельгийским аутсайдером, вколотив еще 4 мяча – Раман забил дубль, и еще по голу оформили Рафаэлов и Амуз.

«Андерлехт» идет на 3-м месте в бельгийской лиге, отставая от лидирующего «Сент-Жиллуаза» на 9 пунктов.

«Андерлехт» разгромил «Кортрейк» и вышел в полуфинал Кубка Бельгии. Михайличенко появился лишь в конце.

Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Андерлехт Богдан Михайличенко

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

«Андерлехт» подпишет Аллахьяра, если «Заря» откажется от выкупа форварда
«Андерлехт» подпишет Аллахьяра, если «Заря» откажется от выкупа форварда
Футбол Украинская Премьер-лига
25 декабря 21:10
«Андерлехт» разгромил «Кортрейк» и вышел в полуфинал Кубка Бельгии. Михайличенко появился лишь в конце
«Андерлехт» разгромил «Кортрейк» и вышел в полуфинал Кубка Бельгии. Михайличенко появился лишь в конце
Футбол Украинские легионеры
23 декабря 21:47
«Нахер вас и ваши хэштеги». Лукаку заступился за тренера Михайличенко
«Нахер вас и ваши хэштеги». Лукаку заступился за тренера Михайличенко
Футбол В Европе
20 декабря 18:13
Фанаты «Брюгге» Соболя называли игроков «Андерлехта» Михайличенко «коричневыми обезьянами»
Фанаты «Брюгге» Соболя называли игроков «Андерлехта» Михайличенко «коричневыми обезьянами»
Футбол Украинские легионеры
20 декабря 09:31
«Брюгге» Соболя сыграл в боевую ничью с «Адерлехтом» Михайличенко
«Брюгге» Соболя сыграл в боевую ничью с «Адерлехтом» Михайличенко
Футбол Украинские легионеры
19 декабря 16:23
«Андерлехт» без Михайличенко добыл волевую победу над «Зюльте-Варегемом»
«Андерлехт» без Михайличенко добыл волевую победу над «Зюльте-Варегемом»
Футбол Украинские легионеры
05 декабря 19:10

Новости: Футбол

Источник: Лидер обороны «Челси» договорился о переходе в «Реал» бесплатно
Источник: Лидер обороны «Челси» договорился о переходе в «Реал» бесплатно
Примерa (Испания)
10:06
Роналду не создал ни одного момента в матче с «Ньюкаслом»
Роналду не создал ни одного момента в матче с «Ньюкаслом»
Премьер-Лига (Англия)
09:59
Поучаствовал в разгроме. «Андерлехт» Михайличенко вколотил семь безответных мячей «Беерсхоту»
Поучаствовал в разгроме. «Андерлехт» Михайличенко вколотил семь безответных мячей «Беерсхоту»
Украинские легионеры
09:58
Лидер «Динамо» посетил ресторан всемирно известного повара
Лидер «Динамо» посетил ресторан всемирно известного повара
Украинская Премьер-лига
09:55
Мать Роналду: «Криштиану будет играть до сорока лет»
Мать Роналду: «Криштиану будет играть до сорока лет»
Премьер-Лига (Англия)
09:50
Официально. Хавбек ПСЖ перебрался в «Реал Сосьедад»
Официально. Хавбек ПСЖ перебрался в «Реал Сосьедад»
Лига 1 (Франция)
09:40
Президент «Днепра-1» – об украинских футболистах, которые едут в Россию: «Эти долбо*бы, наверное, еще живут в Советском Союзе»
Президент «Днепра-1» – об украинских футболистах, которые едут в Россию: «Эти долбо*бы, наверное, еще живут в Советском Союзе»
Украинская Премьер-лига
09:06
Уходит эпоха. 8 легенд футбола, которые завершили карьеру в 2021-м году
Эксклюзив
Уходит эпоха. 8 легенд футбола, которые завершили карьеру в 2021-м году
В Европе
09:00
Рангник: «Мне не понравилась игра МЮ против «Ньюкасла»
Рангник: «Мне не понравилась игра МЮ против «Ньюкасла»
Премьер-Лига (Англия)
08:58
Все новости

Популярные новости

«Он нас просто заткнул». Джошуа наконец принял окончательное решение касательно реванша с Усиком
Тема дня
«Он нас просто заткнул». Джошуа наконец принял окончательное решение касательно реванша с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
21 декабря 14:36
9
Увесистый удар и полет на четыре метра. Яркий нокаут фрик-боя Джигурды и Шпака
Увесистый удар и полет на четыре метра. Яркий нокаут фрик-боя Джигурды и Шпака
MMA
24 декабря 11:09
44
Кровища и 6 нокдаунов. Рубка украинского шоумена Джигурды и российкого блогера Шпака в промоушене фрик-боев
Кровища и 6 нокдаунов. Рубка украинского шоумена Джигурды и российкого блогера Шпака в промоушене фрик-боев
MMA
24 декабря 10:34
26
Один из лучших украинских супертяжей вылетел в США на бой против боксера, который нокаутировал Усика
Один из лучших украинских супертяжей вылетел в США на бой против боксера, который нокаутировал Усика
Бокс Профессиональный бокс
25 декабря 22:57
11
Усик против Кличко. Бывший тренер обоих ответил, кто бы победил
Усик против Кличко. Бывший тренер обоих ответил, кто бы победил
Бокс Профессиональный бокс
24 декабря 08:19
7
Украинец отказался боксировать с чемпионом мира, потому что побоялся, что его «сольют»
Украинец отказался боксировать с чемпионом мира, потому что побоялся, что его «сольют»
Бокс Профессиональный бокс
25 декабря 17:46
Все новости