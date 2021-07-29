Поворознюк: «Мы еще решим, будет ли играть «Ингулец» домашние матчи в Кропивницком»

Все зависит от аудитории

Александр Поворознюк / Фото: Ингфулец

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк высказался о домашнем стадионе команды. Его слова приводит пресс-служба клуба.

«Если болельщики считают, что большой футбол в Кропивницком нужен, то мы все для этого сделали. Чтобы они приходили и болели.

Если не нужен – я увижу это по аудитории и количеству зрителей. Будем делать выводы. Играть домашние матчи в Кропивницком или нет.

Но я свято верю в то, что футбол вы любите, «Ингулец» вы любите и на матч с «Зарей» вы придете. Все от себя зависящие команда сделает».

Напомним, в 1-м туре УПЛ «Ингулец» проиграл «Шахтеру» (1:2).