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Поворознюк: «Не только россияне, но и белорусы будут ненавистны украинскому народу»

Президент «Ингульца» перестал уважать путинскую подстилку лукашенко
Футбол Украинская Премьер-лига
22:05
Поворознюк: «Не только россияне, но и белорусы будут ненавистны украинскому народу»
Александр Поворознюк / Фото: Футбол 24

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк в эфире программы «Бомбардир» высказал свое отношение к беларуси и к президенту этой страны александру лукашенко.

«Сейчас, если нам помогут с оружием, закроют небо, то мы через неделю будем на Урале. Но мне больше нравится Мозырский завод, тракторы МТЗ – я пойду на Беларусь.

Для меня Лукашенко... Ну, я здесь Папа, он там Бацька. Он мне нравился как президент,  говорил на прямом языке, на сельском. Но то, что этот гандон сейчас сделал, просто на уши не натянешь. Он реально гандон.

Ну бл*ть, не хочу ничего наговорить, потому что скажут, что я подстрекаю идти на Беларусь, но то, что белорусы и россияне будут ненавистны украинскому народу – это факт».

Ранее Поворознюк стал звездой украинского Apple Music.

Петр Приходько
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Александр Поворознюк Ингулец

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