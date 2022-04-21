Поворознюк: «Не только россияне, но и белорусы будут ненавистны украинскому народу»

Александр Поворознюк / Фото: Футбол 24

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк в эфире программы «Бомбардир» высказал свое отношение к беларуси и к президенту этой страны александру лукашенко.

Для меня Лукашенко... Ну, я здесь Папа, он там Бацька. Он мне нравился как президент, говорил на прямом языке, на сельском. Но то, что этот гандон сейчас сделал, просто на уши не натянешь. Он реально гандон.

Ну бл*ть, не хочу ничего наговорить, потому что скажут, что я подстрекаю идти на Беларусь, но то, что белорусы и россияне будут ненавистны украинскому народу – это факт».