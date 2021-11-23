Поворознюк рассказал, во сколько ему обходится содержание «Ингульца»
Президент «Ингульца» Александр Поворознюк рассказал, во сколько ему обходится содержание команды.
- Сейчас вы известны как владелец футбольного клуба «Ингулец». Спонсором этого клуба является энергетический трейдер ETG, связываемый с Русланом Журилом – одним из ближайших соратников бывшего народного депутата Николая Мартыненко. С какого года вы знакомы с Журилом?
– С детства. Он из Желтых Вод. Сколько помню Желтые Воды – столько и его.
— Если ETG – спонсор «Ингульца», то вы с Журилом – бизнес-партнеры?
– Они приехали, говорят: «Ингулец» – народный клуб, он на слуху. Можно разрекламировать свое предприятие по энергетике?». Я ответил: «Без проблем. Что будете платить?». Они озвучили и мы договорились.
- Правда ли, что содержание «Ингульца» стоит 600 тысяч долларов в месяц?
— Где-то 3 миллиона долларов в год.
- Дает ли статус владельца клуба возможность выхода в высшую лигу бизнесменов? На выездном матче знакомитесь с условным Коломойским?
— Мне совершенно безразличны все эти знакомства, я делаю все, от чего получаю кайф. И все. Теперь о том, сколько трачу на футбол. Если бы оно было убыточным для меня, если бы я за год зарабатывал меньше, чем трачу, я бы этим не занимался.
– С каким крупным бизнесменом вас познакомил футбол?
— Даже если познакомил, я от этого не имел никакой пользы, ну абсолютно.
В турнирной таблице УПЛ «Ингулец» идет на 14-м месте, имея в активе лишь 10 очков.
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