Поворознюк рассказал, во сколько ему обходится содержание «Ингульца»

Александр Поворознюк / Фото: Футбол 24

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк рассказал, во сколько ему обходится содержание команды.

– С детства. Он из Желтых Вод. Сколько помню Желтые Воды – столько и его.

— Если ETG – спонсор «Ингульца», то вы с Журилом – бизнес-партнеры?

– Они приехали, говорят: «Ингулец» – народный клуб, он на слуху. Можно разрекламировать свое предприятие по энергетике?». Я ответил: «Без проблем. Что будете платить?». Они озвучили и мы договорились.

- Правда ли, что содержание «Ингульца» стоит 600 тысяч долларов в месяц?

— Где-то 3 миллиона долларов в год.

- Дает ли статус владельца клуба возможность выхода в высшую лигу бизнесменов? На выездном матче знакомитесь с условным Коломойским?

— Мне совершенно безразличны все эти знакомства, я делаю все, от чего получаю кайф. И все. Теперь о том, сколько трачу на футбол. Если бы оно было убыточным для меня, если бы я за год зарабатывал меньше, чем трачу, я бы этим не занимался.

– С каким крупным бизнесменом вас познакомил футбол?

— Даже если познакомил, я от этого не имел никакой пользы, ну абсолютно.