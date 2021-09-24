Поворознюк: «Теперь в «Ингульце» те, кто сидит на скамейке, будут получать в два раза меньше основных игроков»

Президент решил устроить разбор полетов

Александр Поворознюк / Фото: Twitter

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк устроил разбор полетов после вылета клуба из Кубка Украины от ЛНЗ. Его слова приводит пресс-служба команды из Петрово.

«Случилось то, чего не должно было случиться. Мы проиграли команде второй лиги. Есть куча вопросов, выводы. Хочу поздравить ЛНЗ с победой. Хочу пожелать им повторить успех «Ингульца», который сделал то, что еще никто не делал в Украине.

Но меня успокаивает одно – если ЛНЗ повторит успех «Ингульца», они уже будут вторыми, ведь первыми были мы.

Во-вторых, хочу успокоить всех болельщиков. Хочу сказать одно – мне за сутки пришло 28 сообщений от всех агентов мира, наверное, что нужно менять кардинально что-то в команде, нужно менять тренера и все остальное.

Я вам говорил, говорю и еще раз скажу – никаких кардинальных изменений не будет. Тренера никто менять не будет. Я доверяю Лавриненко, верю в его работу. Если не будет в дальнейшем результатов – поменяю пол команды, всю команду, но Лавриненко будет работать в «Ингульце».

Я об этом говорил и говорю еще раз, чтобы мне все скептики не писали и не звонили по поводу смены тренера. Это первое.

Во-вторых, я так думаю, вы увидите в ближайшее время – «Ингулец» поменяется в игре и во всем. Потому что я был сторонником того, что зарплату нужно зарабатывать, а не получать.

Поэтому те игроки, которые не попадают в основу, думают, что будут просто присутствовать в тренировочном процессе и получать сумасшедшие деньги. Сегодня будет табу. Когда они в конце месяца придут получать зарплату, мы их всех взбодрим. И они будут либо играть, либо будем с ними расставаться.

Но те люди, которые постоянно играют в основе, думаю, будут получать на порядок больше, чем получают сегодня. Для непонятных могу объяснить.

Бюджет команды остается тот же, а только кто будет играть в основе, будет получать в 1,5-2 раза больше, а кто сидят на скамейке, не проявляя инициативы выйти на поле – будут получать на порядок ниже.

Думаю, в следующем матче с «Черноморцем» увидим, как «Ингулец» проснулся. Потому что он сейчас на стадии сна. Мы их разбудим. Искренне верю, что команда проснется в этом матче»



Напомним, «Ингулец» не радует своих фанатов и в УПЛ, находясь на низах турнирной таблицы.