Поворознюк: «Я не доволен уровнем судейства в Украине»

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк обеспокоен ситуацией с судейством в Украине:

Я не доволен уровнем судейства. Арбитры должны комментировать свои резонансные решения после матчей, и не только они. Просто надо без эмоций, без амбиций... Вот я напишу официальное письмо с просьбой объяснения, правомерно ли Дердо назначил пенальти на 86-й минуте в ворота «Ингульца». И пусть мне публично ответят – да, это точка, или нет. И пусть будет какое-то наказание. Это должно быть.

Ну как так?! Там же замкнутый круг. Они недоступны, а в любом случае их оправдывают. Показывают незасчитанный гол «Шахтеру» и сравнивают его с голом «Аякса». Разве эти люди футбольные? Всех делают дураками. Я вкладываю очень большие деньги в развитие детского футбола, стадионы строю, а мне руки опускают.

Вот в игре с «Ворсклой» вся Украина признала, что не было одиннадцатиметрового, а Бондаренко дальше судить. Со «Львовом» не засчитали чистый гол, лишили нас трех очков. Никто ничего не объясняет – произошло, и произошло. Почему мы должны отвечать за то, что говорим, а они – нет? Ну как так?!

Неправильно засчитан гол. Так выйдите и скажите – наказали его или не наказали. И люди будут понимать. Я понимаю, почему это происходит, почему судьи закрыты и молчат. Я все понимаю, но пока помолчу. Но я готов поддержать инициативу выразить недоверие судейскому комитету и Лучи.