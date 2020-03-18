Появилась информация о том, смогут ли фанаты посетить финал Лиги чемпионов
Ресурс ESPN ссылаясь на неназванные источники в UEFA рассказал о возможности допуска болельщиков на финал Лиги чемпионов.
Футбольные чиновники не заинтересованы в посещение зрителями четвертьфинальных и полуфинальных матчей еврокубковых матчей.
Ключевым фактором к возможному посещению решающих матчей турнира будет возможность свободного перемещения между странами Европы.
Какой-либо дополнительной информации о возможных способах распространения билетов, их общего числа от базовой вместительности стадиона в 80,5 тыс. человек, а также дополнительных ограничений, источник не предоставил.
Напомним, что решающий поединок за трофей Лиги чемпионов UEFA текущего сезона запланирован на 29 мая 2021 года в Стамбуле на «Олимпийском стадионе Ататюрк».
Стали известны все четвертьфиналисты Лиги чемпионов.
Впервые за 5 лет не будет ни одной итальянской команды на данной стадии.