Появилась информация о том, смогут ли фанаты посетить финал Лиги чемпионов

Все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в мире

«Олимпийском стадионе Ататюрк» / Фото: soccer.ru

Ресурс ESPN ссылаясь на неназванные источники в UEFA рассказал о возможности допуска болельщиков на финал Лиги чемпионов.



Футбольные чиновники не заинтересованы в посещение зрителями четвертьфинальных и полуфинальных матчей еврокубковых матчей.

Ключевым фактором к возможному посещению решающих матчей турнира будет возможность свободного перемещения между странами Европы.

Какой-либо дополнительной информации о возможных способах распространения билетов, их общего числа от базовой вместительности стадиона в 80,5 тыс. человек, а также дополнительных ограничений, источник не предоставил.

Напомним, что решающий поединок за трофей Лиги чемпионов UEFA текущего сезона запланирован на 29 мая 2021 года в Стамбуле на «Олимпийском стадионе Ататюрк».

Стали известны все четвертьфиналисты Лиги чемпионов.

Впервые за 5 лет не будет ни одной итальянской команды на данной стадии.