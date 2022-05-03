Харлан – о поддержке спортсменами вторжения рф: «Из-за таких проплаченных уеб**в сейчас идет война в Украине!»
«Позор мировых лидеров». Экс-тренер «Шахтера» шокирован пассивностью во время войны в Украине
Каштру поддерживает украинский народ
Фото: shakhtar.com
Экс-тренер «Шахтера», а ныне наставник «Ботафого» Луиш Каштру, высказался о полномасштабной войне Украины и россии:
В первую очередь я считаю, что это позор для мира, позор для мировых лидеров, что там происходит, как и на любой войне в мире. Я считаю, что мировые лидеры должны быть миротворцами, а не воинами. И когда появляется какой-то мировой лидер, продвигающий войну, остальные явно должны поддерживать этот импульс и приближать мир. В данном случае война победила мир, это позор для всех нас.
У меня есть контакты (в Украине). Да, семьи спят в ужасных условиях. Они вынуждены спать в бункерах, в гаражах, многие семьи оказались разделены. Это ужасно, что там происходит. Послушайте, я даже не знаю, что сказать… Просто крепко обнимаю всю Украину и всех украинцев за то, через что они проходят. Мы помогали чем могли некоторым украинским семьям. Это явно кризис мировых лидеров.
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