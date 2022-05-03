«Позор мировых лидеров». Экс-тренер «Шахтера» шокирован пассивностью во время войны в Украине

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Экс-тренер «Шахтера», а ныне наставник «Ботафого» Луиш Каштру, высказался о полномасштабной войне Украины и россии:



У меня есть контакты (в Украине). Да, семьи спят в ужасных условиях. Они вынуждены спать в бункерах, в гаражах, многие семьи оказались разделены. Это ужасно, что там происходит. Послушайте, я даже не знаю, что сказать… Просто крепко обнимаю всю Украину и всех украинцев за то, через что они проходят. Мы помогали чем могли некоторым украинским семьям. Это явно кризис мировых лидеров.