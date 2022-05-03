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«Позор мировых лидеров». Экс-тренер «Шахтера» шокирован пассивностью во время войны в Украине

Каштру поддерживает украинский народ
Футбол В мире
10:50
«Позор мировых лидеров». Экс-тренер «Шахтера» шокирован пассивностью во время войны в Украине
Фото: shakhtar.com

Экс-тренер «Шахтера», а ныне наставник «Ботафого» Луиш Каштру, высказался о полномасштабной войне Украины и россии:

В первую очередь я считаю, что это позор для мира, позор для мировых лидеров, что там происходит, как и на любой войне в мире. Я считаю, что мировые лидеры должны быть миротворцами, а не воинами. И когда появляется какой-то мировой лидер, продвигающий войну, остальные явно должны поддерживать этот импульс и приближать мир. В данном случае война победила мир, это позор для всех нас.

У меня есть контакты (в Украине). Да, семьи спят в ужасных условиях. Они вынуждены спать в бункерах, в гаражах, многие семьи оказались разделены. Это ужасно, что там происходит. Послушайте, я даже не знаю, что сказать… Просто крепко обнимаю всю Украину и всех украинцев за то, через что они проходят. Мы помогали чем могли некоторым украинским семьям. Это явно кризис мировых лидеров.

Британский теннисист Энди Маррей объяснил, почему Wimbledon отстранил россиян от турнира из-за войны с Украиной.

Источник: sport.ua Олег Шумейко-младший
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Луиш Каштру война

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