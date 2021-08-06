Правила Примеры ни при чем? Месси сам принял решение покинуть «Барселону»
Шокировав весь мир, Лионель Месси покидает каталонскую «Барселону», где провел всю свою карьеру.
Ранее сообщалось, что «блаугранас» не смогли заново подписать Месси из-за финансовых ограничений, установленных Примерой. Но как утверждает RAC1, уход из клуба – это решение самого игрока.
Аргентинца не убедил проект, предложенный президентом Жоаном Лапортой. Легендарный футболист считает, что клуб не сможет удовлетворить спортивные амбиции своей главной звезды и быть конкурентоспособным в ближайшие годы.
В мечтах игрока – выиграть еще раз Лигу чемпионов, но с «Барселоной», по его мнению, это сделать практически невозможно.
Примечательно, что ради комфорта Месси руководство «сине-гранатовых» пригласило лучшего друга форварда Серхио Агуэро, но теперь после ухода Лионеля не очень понятно, зачем форвард нужен каталонцам.
Напомним, уже объявился первый кандидат на подписание легендарной «десятки».
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