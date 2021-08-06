Правила Примеры ни при чем? Месси сам принял решение покинуть «Барселону»

Каталонцы распрощались с символом последних десятилетий

Лионель Месси / фото - Transfermarkt

Шокировав весь мир, Лионель Месси покидает каталонскую «Барселону», где провел всю свою карьеру.

Ранее сообщалось, что «блаугранас» не смогли заново подписать Месси из-за финансовых ограничений, установленных Примерой. Но как утверждает RAC1, уход из клуба – это решение самого игрока.

Аргентинца не убедил проект, предложенный президентом Жоаном Лапортой. Легендарный футболист считает, что клуб не сможет удовлетворить спортивные амбиции своей главной звезды и быть конкурентоспособным в ближайшие годы.

В мечтах игрока – выиграть еще раз Лигу чемпионов, но с «Барселоной», по его мнению, это сделать практически невозможно.

Примечательно, что ради комфорта Месси руководство «сине-гранатовых» пригласило лучшего друга форварда Серхио Агуэро, но теперь после ухода Лионеля не очень понятно, зачем форвард нужен каталонцам.

Напомним, уже объявился первый кандидат на подписание легендарной «десятки».