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«Правильная практика для арендованных» – тренер «Черноморца» вспомнил матч с «Динамо»

Мороз мог выпустить игроков киевлян в своем составе, но команда все равно уступила 1:6
Футбол Украинская Премьер-лига
29 декабря 22:59
«Правильная практика для арендованных» – тренер «Черноморца» вспомнил матч с «Динамо»
Юрий Мороз / Фото - Футбол 1/2/3

Главный тренер «Черноморца» Юрий Мороз вспомнил матч осенней части УПЛ против «Динамо» (1:6). Руководство киевлян позволило играть своим арендованным футболистам.

Футбольная Украина с интересом ожидала решения киевского «Динамо» по участию в игре с «Черноморцем» арендованных у него 16 футболистов. Напрашивается вполне ироничный вопрос: если бы оно было отрицательным, пришлось бы выпускать на поле резервистов, врача, массажиста и администратора?

Да, выхода другого не было бы. Действовали бы именно так. А если серьезно, то думаю, что набрали бы игроков из дубля. Мы были готовы к подобным вещам. Но спасибо руководству обоих клубов – в частности, Игорю Михайловичу, что пошли навстречу нашей команде в этом вопросе.

На мой взгляд, это правильная практика для арендованных футболистов. Пусть ребята играют и доказывают свою состоятельность в соперничестве со своими бывшими клубами, в которых они на контрактах. Почему бы не посмотреть их в деле против своих же соперников? Это нормально.

Вокруг матча с «Динамо», проигранном «Черноморцем» с крупным счетом 1:6, было много кривотолков. Как на все это реагировали?

Кривотолки действительно были. Мне тут сложно что-то комментировать, так как результат говорил сам за себя. Ту игру (а наблюдал я ее сверху ввиду дисквалификации) мы тщательно разбирали и анализировали. Опять же, повторюсь: имели место индивидуальные ошибки молодых исполнителей.

Ранее Мороз прокомментировал свое будущее в одесском клубе.

Источник: Meta-ratings.com.ua Сергей Стаднюк
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Теги

Юрий Мороз Черноморец Динамо Киев

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