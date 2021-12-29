«Правильная практика для арендованных» – тренер «Черноморца» вспомнил матч с «Динамо»

Мороз мог выпустить игроков киевлян в своем составе, но команда все равно уступила 1:6

Юрий Мороз / Фото - Футбол 1/2/3

Главный тренер «Черноморца» Юрий Мороз вспомнил матч осенней части УПЛ против «Динамо» (1:6). Руководство киевлян позволило играть своим арендованным футболистам.

Футбольная Украина с интересом ожидала решения киевского «Динамо» по участию в игре с «Черноморцем» арендованных у него 16 футболистов. Напрашивается вполне ироничный вопрос: если бы оно было отрицательным, пришлось бы выпускать на поле резервистов, врача, массажиста и администратора?

Да, выхода другого не было бы. Действовали бы именно так. А если серьезно, то думаю, что набрали бы игроков из дубля. Мы были готовы к подобным вещам. Но спасибо руководству обоих клубов – в частности, Игорю Михайловичу, что пошли навстречу нашей команде в этом вопросе.

На мой взгляд, это правильная практика для арендованных футболистов. Пусть ребята играют и доказывают свою состоятельность в соперничестве со своими бывшими клубами, в которых они на контрактах. Почему бы не посмотреть их в деле против своих же соперников? Это нормально.

Вокруг матча с «Динамо», проигранном «Черноморцем» с крупным счетом 1:6, было много кривотолков. Как на все это реагировали?

Кривотолки действительно были. Мне тут сложно что-то комментировать, так как результат говорил сам за себя. Ту игру (а наблюдал я ее сверху ввиду дисквалификации) мы тщательно разбирали и анализировали. Опять же, повторюсь: имели место индивидуальные ошибки молодых исполнителей.

Ранее Мороз прокомментировал свое будущее в одесском клубе.