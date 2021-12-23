Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

«Правильно, что VAR сейчас развивают». Монзуль объяснила принцип работы системы

Технологию продолжают совершенствовать
Футбол Украинская Премьер-лига
22:46
«Правильно, что VAR сейчас развивают». Монзуль объяснила принцип работы системы
Екатерина Монзуль / фото - FootBoom

Украинский арбитр Екатерина Монзуль рассказал об изменениях, которые случились после появления системы VAR:

«VAR – хорошая система. Правильно, что ее сейчас развивают. Обучение было перед ЧМ. Решали, будут ли использовать в женском ЧМ. Помню, был первый сбор арбитров в ОАЭ, первый раз попробовали VAR. После было два месяца учебы. Руководители сказали: «Да, можем попробовать в дальнейшем».

Было полгода подготовки всего лишь. Специально было организовано два турнира, чтобы мы как арбитры получили практику. Лично я получила очень много знаний. У нас были те, кто работал на мужском ЧМ с VAR. Там определялась линия вмешательства. Если VAR вмешивается, должна быть явная ошибка.

Конечно, окончательное решение остается за арбитром. Но если тебя зовут смотреть повтор, значит большая вероятность, что ты допустил ошибку. Так работает система VAR.

Когда в Украине начали использовать VAR, были какие-то помарки, как и в любой стране. Самое главное – со временем выйти на правильную линию вмешательства. Можно сказать, сегодня VAR вмешивается, когда есть очевидная ошибка.

Без VAR можно допустить ошибку, и другая команда выйдет дальше в квалификации. Плюс VAR, что такого уже не случится. Даже если будут споры, несогласия – это все уже будет спорно».

Напомним, ранее Монзуль назвала игрока «Динамо», с которым лучше не начинать общение.

Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Катерина Монзуль

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Монзуль: «Читала, что пишут в интернете – чувствовала себя нехорошо»
Монзуль: «Читала, что пишут в интернете – чувствовала себя нехорошо»
Футбол Украинская Премьер-лига
22 декабря 17:03
Монзуль: «Через 5-10 минут у болельщиков уже не о футболе мысли. Обсуждают, судит мужчина или женщина»
Монзуль: «Через 5-10 минут у болельщиков уже не о футболе мысли. Обсуждают, судит мужчина или женщина»
Футбол Украинская Премьер-лига
18 декабря 08:37
Монзуль назвала игрока «Динамо», с которым лучше не начинать общение
Монзуль назвала игрока «Динамо», с которым лучше не начинать общение
Футбол Украинская Премьер-лига
17 декабря 20:07
Вербич – о судействе Монзуль: «Говорить не буду – сами все видели»
Вербич – о судействе Монзуль: «Говорить не буду – сами все видели»
Футбол Украинская Премьер-лига
05 декабря 16:59
Монзуль с VAR будет работать на матче «Динамо» в 17-м туре УПЛ
Монзуль с VAR будет работать на матче «Динамо» в 17-м туре УПЛ
Футбол Украинская Премьер-лига
03 декабря 14:49

Новости: Футбол

Тренер «Колоса»: «Игры с «Карагандой» в Лиге конференций подчеркнули нашу проблему»
Тренер «Колоса»: «Игры с «Карагандой» в Лиге конференций подчеркнули нашу проблему»
Украинская Премьер-лига
22:58
«Правильно, что VAR сейчас развивают». Монзуль объяснила принцип работы системы
«Правильно, что VAR сейчас развивают». Монзуль объяснила принцип работы системы
Украинская Премьер-лига
22:46
Звездный легионер «Металлиста»: «Рад, что играл в «Ред Булле»
Звездный легионер «Металлиста»: «Рад, что играл в «Ред Булле»
Первая лига
22:38
Клопп в ярости. У «Ливерпуля» по графику – два матча за два дня
Клопп в ярости. У «Ливерпуля» по графику – два матча за два дня
Премьер-Лига (Англия)
22:37
«Планировали сыграть с Францией смело» – Ротань вспомнил события первой части отбора на Евро-2023
«Планировали сыграть с Францией смело» – Ротань вспомнил события первой части отбора на Евро-2023
Сборная Украины
22:12
Морозюк объяснил, почему Милевский так часто попадался за походами в ночные клубы
Морозюк объяснил, почему Милевский так часто попадался за походами в ночные клубы
Украинская Премьер-лига
22:08
Бенитес – о конкуренте Миколенко: «В этот момент он в составе»
Бенитес – о конкуренте Миколенко: «В этот момент он в составе»
Премьер-Лига (Англия)
21:52
«Андерлехт» разгромил «Кортрейк» и вышел в полуфинал Кубка Бельгии. Михайличенко появился лишь в конце
«Андерлехт» разгромил «Кортрейк» и вышел в полуфинал Кубка Бельгии. Михайличенко появился лишь в конце
Украинские легионеры
21:47
В МЮ объяснили сумбурную замену Сульшера на Рангника посреди сезона
В МЮ объяснили сумбурную замену Сульшера на Рангника посреди сезона
Премьер-Лига (Англия)
21:45
Все новости

Популярные новости

«Он нас просто заткнул». Джошуа наконец принял окончательное решение касательно реванша с Усиком
Тема дня
«Он нас просто заткнул». Джошуа наконец принял окончательное решение касательно реванша с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
21 декабря 14:36
6
Ломаченко отстранен от бокса
Ломаченко отстранен от бокса
Бокс Профессиональный бокс
17 декабря 12:42
15
Россиянин Чаниев об Украине: «Я просто был в шоке. Я не ожидал такого»
Россиянин Чаниев об Украине: «Я просто был в шоке. Я не ожидал такого»
Бокс Профессиональный бокс
20 декабря 23:10
52
Виталий Кличко ответил, является ли Александр Усик «ватником»
Виталий Кличко ответил, является ли Александр Усик «ватником»
Бокс Профессиональный бокс
19 декабря 20:50
21
Ну вот и все? Лопес хочет завершить боксерскую карьеру
Ну вот и все? Лопес хочет завершить боксерскую карьеру
Бокс Профессиональный бокс
16 декабря 15:23
Топовый украинский боксер вернулся в ринг спустя шесть лет без боев
Топовый украинский боксер вернулся в ринг спустя шесть лет без боев
Бокс Профессиональный бокс
18 декабря 19:47
Все новости