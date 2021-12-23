«Правильно, что VAR сейчас развивают». Монзуль объяснила принцип работы системы

Екатерина Монзуль / фото - FootBoom

Украинский арбитр Екатерина Монзуль рассказал об изменениях, которые случились после появления системы VAR:

Было полгода подготовки всего лишь. Специально было организовано два турнира, чтобы мы как арбитры получили практику. Лично я получила очень много знаний. У нас были те, кто работал на мужском ЧМ с VAR. Там определялась линия вмешательства. Если VAR вмешивается, должна быть явная ошибка.

Конечно, окончательное решение остается за арбитром. Но если тебя зовут смотреть повтор, значит большая вероятность, что ты допустил ошибку. Так работает система VAR.

Когда в Украине начали использовать VAR, были какие-то помарки, как и в любой стране. Самое главное – со временем выйти на правильную линию вмешательства. Можно сказать, сегодня VAR вмешивается, когда есть очевидная ошибка.

Без VAR можно допустить ошибку, и другая команда выйдет дальше в квалификации. Плюс VAR, что такого уже не случится. Даже если будут споры, несогласия – это все уже будет спорно».