Правило пяти замен решили продлить еще на 1,5 года

Пандемия все еще влияет на футбол

Фото: Twitter

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) принял решение продлить правило 5-ти замен еще на 1,5 года, то есть, до конца 2022-го года. Об этом сообщает официальный сайт организации.

Такое решение было принято на конференции по видеосвязи.

Правило 5-ти замен ввели летом 2020-го года из-за пандемии коронавируса, большего колчества игр и уплотнения календаря. 5 замен тренеры команд могут провести лишь в три слота.

Ранее был опубликован новый рейтинг национальных сборных.