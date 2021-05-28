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Правило пяти замен решили продлить еще на 1,5 года

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28 мая 23:30
Правило пяти замен решили продлить еще на 1,5 года
Фото: Twitter

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) принял решение продлить правило 5-ти замен еще на 1,5 года, то есть, до конца 2022-го года. Об этом сообщает официальный сайт организации.

Такое решение было принято на конференции по видеосвязи.

Правило 5-ти замен ввели летом 2020-го года из-за пандемии коронавируса, большего колчества игр и уплотнения календаря. 5 замен тренеры команд могут провести лишь в три слота.

Ранее был опубликован новый рейтинг национальных сборных.

Петр Приходько
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