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Правительство Великобритании заморозило продажу «Челси». Клуб не может регистрировать новых игроков и продавать билеты на матчи

Абрамович, скажи спасибо х*йлу
Футбол Премьер-Лига (Англия)
16:42
Правительство Великобритании заморозило продажу «Челси». Клуб не может регистрировать новых игроков и продавать билеты на матчи
Роман Абрамович / Фото: Twitter
Правительство Великобритании наложило санкции на собственника «Челси» Романа Абрамовича, сообщает Sky Sports.

Таким образом, продажа «Челси» заморожена. Теперь клуб не может регистрировать новых игроков, продлевать контракты с футболистами и продавать билеты на матчи всех команд (не только основной, но и дубля, а также женской команды).

Также запрещено продавать клубные товары и тратить более 500 000 фунтов стерлингов на охрану, стюардова и питание во время домашних матч и более 20 000 фунтов стерлингов во время выездных матчей.

Продажа «Челси» возможна лишь в том случае, если Абрамович не получит денег за эту сделку.

Ранее сообщалось, что все деньги от продажи «Челси» Абрамович отправит на помощь Украине в борьбе с российскими террористами.

Петр Приходько
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Роман Абрамович Челси

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