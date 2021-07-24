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Право собственности Харьковской ОГА на ОСК «Металлист» было отменено судом

Регистрация владения объектом областными властями признана незаконной
Футбол Первая лига
24 июля 16:43
Право собственности Харьковской ОГА на ОСК «Металлист» было отменено судом
Фото - УНИАН

Суд отменил право собственности Харьковской ОГА на часть ОСК «Металлист». Об этом сообщает Харьковский антикоррупционный центр.

Регистрация права собственности за ХОГА на помещения стадиона признана незаконной. Ранее они принадлежали фирмам бизнесмена Сергея Курченко.

С соответствующим иском обралось ЧАО «Футбольный клуб «Металлист». Этой структуре принадлежали ФК, часть помещений стадиона, академия и база в Высоком. Если решение суда будет подтверждено в апелляции, имущество может быть возвращено и выставлено на продажу.

В 2020 году было создано ГП «Харьков-Арена». Именно оно должно было взять имущество под свое управление. Однако в течение года предприятие не получало средств за использование имущества.

Недавно и. о. директора ГП стал Сергей Родионов. Он занимал должность руководителя пресс-службы «Металлиста» в то время, когда Александр Ярославский был президентом клуба.

Ранее бизнесмен был назначен координатором подготовки Харькова к проведению Суперкубка UEFA.

Сергей Стаднюк
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Теги

ОСК Металлист Металлист Александр Ярославский

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