Без шансов. «Динамо» «всухую» проиграло «Интеру»
Дюмфрис стал игроком «Интера»
Голландец не успел к матчу с киевским «Динамо»
07:59
Дензел Дюмфрис / фото - CalcioMercato
Правый защитник ПСВ Дензел Дюмфрис стал новичком «Интера», сообщает официальный сайт миланского клуба.
«Нерадзурри» заплатили за голландца 12.5 миллионов евро и еще 2.5 миллиона полагается в качестве бонусов.
25-летний игрок подписал с чемпионами Италии 4-летний контракт
Защитник не успел заявиться за клуб до товарищеского матча с «Динамо», который киевляне проиграли всухую.
Но украинскому болельщику защитник запомнился другим – в матче группового этапа Евро-2020 именно Дюмфрис забил в ворота Георгия Бущана победный гол.
В матче с киевлянами за «Интер» дебютировал опытный нападающий.
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