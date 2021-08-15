Дюмфрис стал игроком «Интера»

Голландец не успел к матчу с киевским «Динамо»

Дензел Дюмфрис / фото - CalcioMercato

Правый защитник ПСВ Дензел Дюмфрис стал новичком «Интера», сообщает официальный сайт миланского клуба.

«Нерадзурри» заплатили за голландца 12.5 миллионов евро и еще 2.5 миллиона полагается в качестве бонусов.

25-летний игрок подписал с чемпионами Италии 4-летний контракт

Защитник не успел заявиться за клуб до товарищеского матча с «Динамо», который киевляне проиграли всухую.

Но украинскому болельщику защитник запомнился другим – в матче группового этапа Евро-2020 именно Дюмфрис забил в ворота Георгия Бущана победный гол.

В матче с киевлянами за «Интер» дебютировал опытный нападающий.