«Верес» опроверг, что подпишет Селезнева
Праздник переносится. «Верес» на 94-й минуте упустил ничью в матче с «Волынью»
Ровненский клуб не смог досрочно гарантировать выход в УПЛ
22:00
«Волынь» – «Верес» / Фото - sport.uaВ матче 28-го тура Первой лиги «Верес» в гостях неожиданно проиграл «Волыни».
Ровненцы в случае победы могли досрочно гарантировать себе выход в УПЛ. Однако «Верес» не смог удержать и ничью в этом матче, пропустив гол на 94-й минуте встречи.
Первая лига. 28-й тур
«Волынь» – «Верес» 2:1 (1:1, 1:0)
Голы: Хагназари, 7, Приймак, 90 – Панасенко, 27
В остальных матчах 28-го тура также ждет напряженная борьба за путевки в элиту украинского футбола. «Металлист-1925» примет «Черноморец», «Агробизнес» встретится с «ВПК-Агро», «Николаев» проведет домашний матч с тернопольской «Нивой».
Накануне «Металл» и «Кривбасс» вышли в Первую лигу.
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