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Предательство? Игрок «Ромы» договорился о переходе в «Лацио»

Педро сменит клуб в городе
Футбол Серия А (Италия)
10:49
Предательство? Игрок «Ромы» договорился о переходе в «Лацио»
Фото: AS

Полузащитник «Ромы» Педро покинет команду.

Новым клубом испанца станет «Лацио», сообщает Il Corriere dello Sport. Контракт будет рассчитан по схеме 1+1.

Также Педро пойдет на снижение заработной платы относительно текущего заработка.

«Рома» отпустит игрока бесплатно, но «волки» могут получить бонусы за выступление испанца в «Лацио».

Педро забил пять мячей в прошлом сезоне в 27 матчах Серии А.

К нему также был интерес из АПЛ

Андрей Усмонов
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Теги

Лацио Рома (Рим) Педро Родригес

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