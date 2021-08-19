«Рома» объявила о переходе Абрахама
Предательство? Игрок «Ромы» договорился о переходе в «Лацио»
Педро сменит клуб в городе
10:49
Фото: AS
Полузащитник «Ромы» Педро покинет команду.
Новым клубом испанца станет «Лацио», сообщает Il Corriere dello Sport. Контракт будет рассчитан по схеме 1+1.
Также Педро пойдет на снижение заработной платы относительно текущего заработка.
«Рома» отпустит игрока бесплатно, но «волки» могут получить бонусы за выступление испанца в «Лацио».
Педро забил пять мячей в прошлом сезоне в 27 матчах Серии А.
К нему также был интерес из АПЛ
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