Маркевич – о критике формы россиянами: «Этим «экспертам» лучше заняться своими допинговыми скандалами»
Представитель МИД РФ – о форме сборной Украины: «Создают иллюзию невозможного»
Захарова считает, что Крым в Украине – нечто неосуществимое
6 июня 21:01
Фото: facebook.com/andriy.pavelko
Представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram канале высказалась о присутствии Крыма на новой игровой форме сборной Украины, в которой «сине-желтые» будут выступать на предстоящем Евро-2020:
Украинская футбольная команда на своей форме присоединила территорию Украины к российскому Крыму. Объяснение такое же метафизическое, как и сама отчаянная художественная акция – якобы это должно придать игрокам сил.
Жаль, что только на это вся надежда. Прием не новый. Называется «тромплей» (trompe-l'œil) – способ изображения и совокупность технических приемов, создающих иллюзию невозможного, либо напротив – представление доступного, осязаемого, но на самом деле несуществующего. В русском языке есть простой аналог сложного термина – «обманка».
Ранее Мирон Маркевич ответил критикам из России.