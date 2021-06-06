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Представитель МИД РФ – о форме сборной Украины: «Создают иллюзию невозможного»

Захарова считает, что Крым в Украине – нечто неосуществимое
Футбол Сборная Украины
6 июня 21:01
Представитель МИД РФ – о форме сборной Украины: «Создают иллюзию невозможного»
Фото: facebook.com/andriy.pavelko

Представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram канале высказалась о присутствии Крыма на новой игровой форме сборной Украины, в которой «сине-желтые» будут выступать на предстоящем Евро-2020:

Украинская футбольная команда на своей форме присоединила территорию Украины к российскому Крыму. Объяснение такое же метафизическое, как и сама отчаянная художественная акция – якобы это должно придать игрокам сил.

Жаль, что только на это вся надежда. Прием не новый. Называется «тромплей» (trompe-l'œil) – способ изображения и совокупность технических приемов, создающих иллюзию невозможного, либо напротив – представление доступного, осязаемого, но на самом деле несуществующего. В русском языке есть простой аналог сложного термина – «обманка».

Ранее Мирон Маркевич ответил критикам из России.

Олег Шумейко-младший
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Теги

сборная Украины (футбол)

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