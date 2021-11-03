Представители «Барселоны» прилетели в Катар для переговоров с «Аль-Саддом» по Хави

Ожидается, что в ближайшие дни все вопросы будут улажены

Хави / Фото: Twitter

Вице-президент «Барселоны» Рафа Юсте и директор клуба Матеу Алемани прилетели в Катар для переговоров с «Аль-Саддом» касательно Хави, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, стороны уладят все детали сделки в ближайшие дни. Сам Хави хочет возглавить «Барселону». Известно, что «Барселона» не будет платить деньги «Аль-Садду» за Хави.

Также источник сообщает, что Хави будет зарабатывать в «Барселоне» меньше, чем в Катаре. Тренер подпишет с клубом контракт до 2024-го года.

Ранее сообщалось, что Хави хочет видеть в «Барселоне» четверых новых игроков.