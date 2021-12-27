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Представители «Вереса» будут общаться с журналистами только на украинском языке
Об этом сообщил президент клуба
Фото: пресс-служба Вереса
Представители «Вереса» будут общаться со СМИ только на украинском языке. Об этом сообщил президент клуба Иван Надеин. Его слова приводит пресс-служба ровенчан.
«Моя личная позиция такова: если футболист имеет украинский паспорт – публичные интервью, комментарии официальному вещателю, представителям СМИ – он должен давать на украинском языке. Я также понимаю, что есть футболисты, плохо знающие украинский.
Сейчас уже есть тенденция, что им даже немного стыдно. Информационные сообщения для прессы от работников клуба должны быть на украинском языке».
В сообщении клуба также отмечается, что для тех, кто не знает украинский язык, клуб готов оплатить дополнительные курсы.
В турнирной таблице УПЛ «Верес» идет на 9-м месте.
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