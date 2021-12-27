Представители «Вереса» будут общаться с журналистами только на украинском языке

Об этом сообщил президент клуба

Фото: пресс-служба Вереса

Представители «Вереса» будут общаться со СМИ только на украинском языке. Об этом сообщил президент клуба Иван Надеин. Его слова приводит пресс-служба ровенчан.

«Моя личная позиция такова: если футболист имеет украинский паспорт – публичные интервью, комментарии официальному вещателю, представителям СМИ – он должен давать на украинском языке. Я также понимаю, что есть футболисты, плохо знающие украинский. Сейчас уже есть тенденция, что им даже немного стыдно. Информационные сообщения для прессы от работников клуба должны быть на украинском языке».

В сообщении клуба также отмечается, что для тех, кто не знает украинский язык, клуб готов оплатить дополнительные курсы.

В турнирной таблице УПЛ «Верес» идет на 9-м месте.