Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 2
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Футбол (2 события из 2) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:15 Подолье - Волынь 2:0 Окончен
18:30 Альянс - Оболонь 3:2 Окончен
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Пресс-атташе Шевченко назвал решение вызвать Гармаша в сборную «паничным» и «кризисным»

Игрок вряд ли сможет рассчитывать на большое количество игрового времени
Футбол Сборная Украины
12:44
Пресс-атташе Шевченко назвал решение вызвать Гармаша в сборную «паничным» и «кризисным»
Денис Гармаш / фото - ФК Динамо

Николай Васильков, пресс-атташе Андрея Шевченко высказался по поводу вызова Дениса Гармаша в сборную Украины:

«Денис – опция для центра поля, центра и атаки. Но давайте смоделируем ситуацию на старте поединка в Боснии. Зинченко, Шапаренко, Буяльский, Степаненко, а теперь и Малиновский, Коваленко и Гармаш могут вполне реально претендовать на… две позиции в центре поля, если Петраков снова сыграет в пять защитников. 

И поэтому именно решение пригласить Гармаша абсолютно кризисное. Я даже использую биржевое определение «паничное». Ну в смысле бизнесу, это как компания, которая теряет акции на бирже, видит какие-то успешные кейсы у конкурентов и пытается быстро натянуть их на свои активы. Если у кого-то это работает, то черт его знает, может, разок сработает и у меня?

Разок и надо, на самом деле, мы же говорим сейчас не про стратегию достижения конечной цели, а про преодоление конкретного этапа. Надо просто проскочить. Нам это могут не дать сделать другие, помним, что у Финляндии на игру меньше, и это, в принципе, воспринимается даже легче, чем если мы не прыгнем достаточно высоко сами. И тогда? А что тогда, не может сказать ну совсем никто, это станет просто последней серией очередного сезона сериала с открытым финалом».

До этого Гармаш не получал вызов в сборную Украины на протяжении четырех лет.

Помимо хавбека «Динамо», Петраков также решился на возвращение в заявку команды Руслана Малиновского и Виктора Коваленко.

Напомним, три игрока сборной Украины тренировались отдельно накануне встречи с Болгарией.

Источник: vZbirna Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

сборная Украины (футбол) Денис Гармаш Андрей Шевченко

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Игрок Боснии и Герцеговины: «У нас будет значительное преимущество перед Финляндией и Украиной»
Игрок Боснии и Герцеговины: «У нас будет значительное преимущество перед Финляндией и Украиной»
Футбол Сборная Украины
13:49
Стало известно, кто рассудит матч Украины с Болгарией
Стало известно, кто рассудит матч Украины с Болгарией
Футбол Сборная Украины
13:01
На выездном матче Украины с боснийцами не будет гостевого сектора для болельщиков «сине-желтых»
На выездном матче Украины с боснийцами не будет гостевого сектора для болельщиков «сине-желтых»
Футбол Сборная Украины
09:17
Ротань: «Сегодня все мои подопечные получают нужное количество игрового времени в клубах»
Ротань: «Сегодня все мои подопечные получают нужное количество игрового времени в клубах»
Футбол Сборная Украины
08:51
Три игрока сборной Украины тренировались отдельно накануне встречи с Болгарией
Три игрока сборной Украины тренировались отдельно накануне встречи с Болгарией
Футбол Сборная Украины
08:08
В топ-10 Серии А. Стала известна точная зарплата Шевченко в «Дженоа»
В топ-10 Серии А. Стала известна точная зарплата Шевченко в «Дженоа»
Футбол Серия А (Италия)
07:25

Новости: Футбол

Тренер «Альянса» сравнил своего подопечного с Ибрагимовичем
Тренер «Альянса» сравнил своего подопечного с Ибрагимовичем
Первая лига
14:19
Тренерский штаб «Реала» сдался в вопросе возвращения Азара на топ-уровень
Тренерский штаб «Реала» сдался в вопросе возвращения Азара на топ-уровень
Примерa (Испания)
14:07
Гвардиола: «Если «Барселоне» интересен кто-то из наших игроков, то я уверен, что они смогут его заполучить»
Гвардиола: «Если «Барселоне» интересен кто-то из наших игроков, то я уверен, что они смогут его заполучить»
13:49
Игрок Боснии и Герцеговины: «У нас будет значительное преимущество перед Финляндией и Украиной»
Игрок Боснии и Герцеговины: «У нас будет значительное преимущество перед Финляндией и Украиной»
Сборная Украины
13:49
Фердинанд назвал одноклубника Ярмоленко лучшим полузащитником АПЛ
Фердинанд назвал одноклубника Ярмоленко лучшим полузащитником АПЛ
Премьер-Лига (Англия)
13:29
Стало известно, кто рассудит матч Украины с Болгарией
Стало известно, кто рассудит матч Украины с Болгарией
Сборная Украины
13:01
Пресс-атташе Шевченко назвал решение вызвать Гармаша в сборную «паничным» и «кризисным»
Пресс-атташе Шевченко назвал решение вызвать Гармаша в сборную «паничным» и «кризисным»
Сборная Украины
12:44
Полузащитник «Зари»: «Для всех нас «Буде-Глимт» – это сюрприз. Теперь будем по-другому к ним относиться»
Полузащитник «Зари»: «Для всех нас «Буде-Глимт» – это сюрприз. Теперь будем по-другому к ним относиться»
Лига конференций UEFA
12:38
Хави наладил дисциплину? Игроки «Барселоны» приехали на тренировку на два часа раньше
Хави наладил дисциплину? Игроки «Барселоны» приехали на тренировку на два часа раньше
Примерa (Испания)
12:31
Все новости

Популярные новости

Рой Джонс: «Посоветовал знакомому поставить все на Усика и сказал: «Если у тебя есть больше, то возьми их и тоже поставь на Усика»
Рой Джонс: «Посоветовал знакомому поставить все на Усика и сказал: «Если у тебя есть больше, то возьми их и тоже поставь на Усика»
Бокс Профессиональный бокс
3 ноября 18:48
4
Усик заявил о желании стать чемпионом мира в еще одной весовой категории
Усик заявил о желании стать чемпионом мира в еще одной весовой категории
Бокс Профессиональный бокс
3 ноября 15:50
5
Будущая звезда украинского бокса. Он из одного района с Ломаченко и уже в 19 лет стал чемпионом мира
Тема дня
Будущая звезда украинского бокса. Он из одного района с Ломаченко и уже в 19 лет стал чемпионом мира
Бокс Аматорский бокс
6 ноября 20:46
1
19-летний Захареев выиграл чемпионат мира. Сделал то, что не удавалось ни Ломаченко, ни Усику, ни Кличко
Тема дня
19-летний Захареев выиграл чемпионат мира. Сделал то, что не удавалось ни Ломаченко, ни Усику, ни Кличко
Бокс Аматорский бокс
6 ноября 22:10
1
Усик не хочет повторять путь Виталия Кличко
Усик не хочет повторять путь Виталия Кличко
Бокс Профессиональный бокс
7 ноября 17:39
5
Промоутер Ломаченко нашел ему большой бой, но сначала украинцу нужно пройти Комми
Промоутер Ломаченко нашел ему большой бой, но сначала украинцу нужно пройти Комми
Бокс Профессиональный бокс
6 ноября 20:11
2
Все новости