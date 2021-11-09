Пресс-атташе Шевченко назвал решение вызвать Гармаша в сборную «паничным» и «кризисным»
Николай Васильков, пресс-атташе Андрея Шевченко высказался по поводу вызова Дениса Гармаша в сборную Украины:
«Денис – опция для центра поля, центра и атаки. Но давайте смоделируем ситуацию на старте поединка в Боснии. Зинченко, Шапаренко, Буяльский, Степаненко, а теперь и Малиновский, Коваленко и Гармаш могут вполне реально претендовать на… две позиции в центре поля, если Петраков снова сыграет в пять защитников.
И поэтому именно решение пригласить Гармаша абсолютно кризисное. Я даже использую биржевое определение «паничное». Ну в смысле бизнесу, это как компания, которая теряет акции на бирже, видит какие-то успешные кейсы у конкурентов и пытается быстро натянуть их на свои активы. Если у кого-то это работает, то черт его знает, может, разок сработает и у меня?
Разок и надо, на самом деле, мы же говорим сейчас не про стратегию достижения конечной цели, а про преодоление конкретного этапа. Надо просто проскочить. Нам это могут не дать сделать другие, помним, что у Финляндии на игру меньше, и это, в принципе, воспринимается даже легче, чем если мы не прыгнем достаточно высоко сами. И тогда? А что тогда, не может сказать ну совсем никто, это станет просто последней серией очередного сезона сериала с открытым финалом».
До этого Гармаш не получал вызов в сборную Украины на протяжении четырех лет.
Помимо хавбека «Динамо», Петраков также решился на возвращение в заявку команды Руслана Малиновского и Виктора Коваленко.
Напомним, три игрока сборной Украины тренировались отдельно накануне встречи с Болгарией.
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