Пресс-атташе Шевченко назвал решение вызвать Гармаша в сборную «паничным» и «кризисным»

Денис Гармаш / фото - ФК Динамо

Николай Васильков, пресс-атташе Андрея Шевченко высказался по поводу вызова Дениса Гармаша в сборную Украины:

И поэтому именно решение пригласить Гармаша абсолютно кризисное. Я даже использую биржевое определение «паничное». Ну в смысле бизнесу, это как компания, которая теряет акции на бирже, видит какие-то успешные кейсы у конкурентов и пытается быстро натянуть их на свои активы. Если у кого-то это работает, то черт его знает, может, разок сработает и у меня?

Разок и надо, на самом деле, мы же говорим сейчас не про стратегию достижения конечной цели, а про преодоление конкретного этапа. Надо просто проскочить. Нам это могут не дать сделать другие, помним, что у Финляндии на игру меньше, и это, в принципе, воспринимается даже легче, чем если мы не прыгнем достаточно высоко сами. И тогда? А что тогда, не может сказать ну совсем никто, это станет просто последней серией очередного сезона сериала с открытым финалом».