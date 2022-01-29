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Пресс-конференция перед матчем 1/4 финала Кубка Африки не состоялась из-за неуплаты аренды за микрофоны

КАН продолжает удивлять
Футбол В мире
16:28
Пресс-конференция перед матчем 1/4 финала Кубка Африки не состоялась из-за неуплаты аренды за микрофоны
Фото: AFP

Очередной курьез случился на Кубке Африки в Камеруне.

На этот раз – перед матчем 1/4 финала. За несколько часов до матча Буркина-Фасо – Тунис должна была состояться пресс-конференция.

Перед самым началом неизвестный забрал все микрофоны и оборудование и ушел в неизвестном направлении. Как оказалось, организаторы турнира не заплатили за арену аппаратуры, сообщает bein sport.

В итоге, тренеры и игроки все же дали несколько комментариев, но они вряд ли были слышны всем журналистам.

Игра Буркина-Фасо – Тунис запланирована на 21:00.

Андрей Усмонов
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Кубок африканских наций

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