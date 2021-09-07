Президент «Аталанты»: «Нужно перестать думать, что мы можем выиграть титул»

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Президент «Аталанты» Антонио Перкасси рассказал Sky Sports о целях и векторе развития клуба:

Мы всегда будем управлять клубом так, чтобы гарантировать финансовый баланс, в первую очередь необходимо держать счета в порядке. По моему мнению, мы усилились. Без продажи Ромеро было бы невозможно расширить штат во всех отделах.

Я обязан оставаться приземленным. Мы должны перестать думать, что «Аталанта» может выиграть скудетто. Так можно потерять меру и никогда не быть счастливым.

Мы никогда не отклонимся от наших правил, поэтому первая цель – быстро набрать 40 очков.

Чем быстрее мы это сделаем, тем быстрее сможем оглянуться по сторонам, потому что следующим шагом будет стремление заявить о себе в Европе. Но сначала важно показать на своем уровне».