Президент «Аталанты»: «Нужно перестать думать, что мы можем выиграть титул»
Президент «Аталанты» Антонио Перкасси рассказал Sky Sports о целях и векторе развития клуба:
«Я бы хотел перестать говорить о скудетто: мы – «Аталанта», и мы уже выиграли 3 своих скудетто подряд – для нас это третьи места в Серии А. Мы лишь «Аталанта», мы всего лишь сыграли вничью с «Болоньей» – и нас уже хоронят.
Мы всегда будем управлять клубом так, чтобы гарантировать финансовый баланс, в первую очередь необходимо держать счета в порядке. По моему мнению, мы усилились. Без продажи Ромеро было бы невозможно расширить штат во всех отделах.
Я обязан оставаться приземленным. Мы должны перестать думать, что «Аталанта» может выиграть скудетто. Так можно потерять меру и никогда не быть счастливым.
Мы никогда не отклонимся от наших правил, поэтому первая цель – быстро набрать 40 очков.
Чем быстрее мы это сделаем, тем быстрее сможем оглянуться по сторонам, потому что следующим шагом будет стремление заявить о себе в Европе. Но сначала важно показать на своем уровне».
Три года подряд команда из Бергамо попадает в топ-4 итальянского первенства и получает право выступать в Лиге чемпионов. В минувшей кампании евротурнира «богиня» добралась до 1/8, где уступила «Реалу», а в кампании 19/20 вовсе попала в 1/4, где лишь в концовке одноматчевого противостояния уступила ПСЖ.
Напомним, Руслан Малиновский уже вернулся из сборной Украины в расположение «Аталанты» и тренируется по индивидуальной программе.