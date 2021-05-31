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Президент «Аталанты» отказывается продавать Малиновского

Перкасси хочет сохранить атакующий костяк команды

Футбол Серия А (Италия)
15:47
Президент «Аталанты» отказывается продавать Малиновского
Руслан Малиновский / Фото: Аталанта

Президент «Аталанты» Антонио Перкасси в комментарии L'Eco di Bergamo заявил, что украинский полузащитник Руслан Малиновский не продается.

«Необходимо сохранить всех игроков, после чего можно подписывать новых. Я не знаю, уйдет ли Иличич, но остальные наши игроки атаки – Миранчук, Малиновский, Сапата, Муриэль и другие – должны остаться. Они не продаются».

Напомним, ранее Малиновский рассказал, что устал после длинного сезона за «Аталанту».

Карен Агабекян
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Теги

Руслан Малиновский Аталанта

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