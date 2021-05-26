Гризманн: «Барселона» разочарована, нам нужна была эта победа в чемпионате»
Президент «Атлетико» – о трансфере Гризманна: «Думаю, что вы, журналисты, слишком много говорите»
Ранее сообщалось, что «Барселона» хочет поменять форварда на хавбека мадридцев
22:17
Антуан Гризманн / фото - Getty Images
Президент «Атлетико» Энрике Сересо прокомментировал слухи о возможном обмене форварда «Барселоны» Антуана Гризманна на Жоау Феликса. Цитирует функционера портал Marca.
«Думаю, что вы, журналисты, слишком много говорите. Некоторые высказывания не имеют ни смысла, ни логики.
Жоау – выдающаяся фигура в мировом футболе. Мы очень ему доверяем и продолжим на него полагаться».
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