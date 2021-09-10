Экс-наставник «Челси» и «Реала» объявил о завершении карьеры тренера
Президент «Атлетико»: «Сделку с «Челси» по Саулю завершили за три минуты до конца трансферного окна»
Испанец перебрался в АПЛ
09:45
Фото: Atleti
Президент «Атлетико» Энрике Сересо рассказал Marca о ходе переговоров по полузащитнику Саулю с «Челси».
«Сауль хотел уйти, а мы согласились, так как переход в «Челси» был его непосредственным желанием.
В последние минуты трансферного рынка я совершенно не паниковал — сделка по Саулю была закрыта в 23:57, а еще мы успели вовремя подписать Гризманна, поэтому все планы были выполнены».
Сам Сауль признался, что хотел поиграть в АПЛ и настаивал на уходе.
«Челси» арендовал игрока с правом выкупа.
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