Президент Австрийского футбольного союза: «Надеемся, что матч с Украиной не завершится вничью»

Лео Виндтнер / фото - Hochmuth

Президент австрийского футбольного союза (АФС) Лео Виндтнер поделился своими ожиданиями от заключительного матча группового этапа Евро-2020, в котором сборная Австрии будет противостоять национальной команде Украины. Цитирует функционера портал Der Standard.

Мы уважаем украинцев. Это сильная сборная, которая доказала в матче с Нидерландами (2:3), что их стоит опасаться. У них отличные игроки и хорошие результаты. Из восьми игр этого года украинцы проиграли только одну – голландцам. С другой стороны, австрийцы в 2021 году выиграли всего дважды в семи играх.

Украина обыгрывала Португалию, обойдя их в отборочном раунде – это доказывает, что команда Андрея Шевченко – фаворит матча. Обыграть украинцев – очень сложная задача, но мы должны постараться это сделать. Мы можем играть с Украиной на равных, но чтобы сыграть хотя бы вничью, мы должны отыграть на 100% и не допускать ошибок. Чтобы выиграть у Украины, мы должны прыгнуть выше головы.

Мы, конечно, не хотим оказывать никакого давления на сборную Австрии, но все игроки должны понимать, что это чрезвычайно важная игра для всего австрийского футбола и, конечно, также для самих игроков. Они находятся на турнире, который также очень важен для их карьеры. И чем дальше они пройдут, тем будет лучше для всех.

Попадание в 1/8 финала чемпионата Европы также будет означать «зеленый свет» для массового футбола в Австрии. После пандемии коронавируса интерес к спорту упал в Австрии, да и в целом по Европе. Успешное выступление на Евро-2020 может нам помочь снова привлечь молодежь к спорту, к футболу в частности. Если мы будем играть так, как играли против Северной Македонии (3:1), то у нас будут отличные шансы на победу. Если будет действовать так, как это было в поединке с Нидерландами, то… Лучше не будем о плохом.

Но давайте сейчас не будем загадывать. В последние дни в Австрии все обсуждают, достаточно ли будет ничьи для выхода в плей-офф, либо же нужно играть на победу. Я предлагаю отложить все расчеты и дождаться матча. В центре внимания должен быть только спорт, никто не будет думать о том, что нас устраивает ничья, как и украинцев. Футбол не любит людей, которые стараются заранее все решить. Игра покажет, достойна ли Австрия выхода в плей-офф. Мы стараемся сделать так, чтобы у команды были все условия для достижения положительного результата, чтобы они избегали всей этой шумихи.

Второе или третье место? Это не имеет значения для нас. Главное – выйти в 1/8 финала. В любом случае, если вы не финишируете первым, вас ждут первоклассные соперники. Стоит ли тогда рисковать и безоговорочно играть на победу в матче с Украиной? Этот вопрос мы оставляем открытым. Самое главное – достичь цели – выйти в плей-офф. Даже если у нас не получится выйти со второго места, но получится стать одной из лучших сборных, занявших третьи места, то никто в Австрии не расстроится».