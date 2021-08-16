Президент «Барселоны»: «222 миллиона за Неймара растратили со скоростью света»
Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал Mundo Deportivo, как экс-руководители клуба во главе с Хосепом Бартомеу использовали бюджет команды:
«Седьмой пункт письма относится к тому факту, что зарплаты выросли, потому что они не могли конкурировать с принадлежащими странам клубами и английской Премьер-лигой. Несомненно и то, что спортивная политика была катастрофической.
С тех пор, как Неймар был продан за 222 миллиона, деньги тратились непропорционально и со скоростью света. Это привело к росту зарплат и амортизации. И теперь мы здесь.
В плане спорта наши дела идут не очень хорошо. Им следовало изменить модель и поверить в клубную академию».
После продажи Неймара каталонцы судорожно начали искать игрока ему на замену. Это привело к покупке Фелипе Коутиньо у «Ливерпуля» и Антуана Гризманна у «Атлетико» в общей сложности за 240 миллионов евро, а также к трансферу Усмана Дембеле из дортмундской «Боруссии» за 105 миллионов евро. Переход последнего повлиял на переезд Андрея Ярмоленко в Германию.
Напомним, ранее Лапорта рассказал о катастрофических долгах клуба.
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