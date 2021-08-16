Президент «Барселоны»: «222 миллиона за Неймара растратили со скоростью света»

Жоан Лапорта / фото - Eurosport

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал Mundo Deportivo, как экс-руководители клуба во главе с Хосепом Бартомеу использовали бюджет команды:

С тех пор, как Неймар был продан за 222 миллиона, деньги тратились непропорционально и со скоростью света. Это привело к росту зарплат и амортизации. И теперь мы здесь.

В плане спорта наши дела идут не очень хорошо. Им следовало изменить модель и поверить в клубную академию».