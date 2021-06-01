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Президент «Барселоны»: «Агуэро – лишь первый из серии подписаний, которые вы увидите в этом месяце»

Звездный форвард присоединился к каталонскому клубу
Футбол Примерa (Испания)
07:53
Президент «Барселоны»: «Агуэро – лишь первый из серии подписаний, которые вы увидите в этом месяце»
Лапорта и Агуэро / Фото: пресс-служба Барселона

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал трансфер нападающего «Манчестер Сити» Серхио Агуэро. Его слова приводит Goal.

«Мы сообщили Куману, что попытаемся подписать Агуэро, любой тренер хотел бы иметь его в своей команде. Переход Серхио важен, потому что он исключительный игрок, он играет на позиции, которая очень важна в любой системе, в том числе и в нашей.

Наша цель – выстроить конкурентоспособный коллектив, при этом сохранив в нем Лионеля Месси. Он знает, что переход Агуэро – первый из серии подписаний, которые вы увидите в следующем месяце».


«Барселона» уже презентовала Агуэро на «Камп Ноу».

Петр Приходько
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Теги

Барселона (футбол) Серхио Агуэро Жоан Лапорта

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