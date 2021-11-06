«Барселона» нашла замену для Агуэро в Китае
Президент «Барселоны» анонсировал три трансфера зимой
Но каталонцам также нужно будет кого-то продать
11:48
Жоан Лапорта / фото - Eurosport
Во время встречи с болельщиками президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что зимой клуб усилит несколько позиций, сообщает TV3.
Руководитель «сине-гранатовых» пообещал совершить до трех входящих трансферов.
В первую очередь, каталонцы приобретут замену для выбывшего на несколько месяцев Серхио Агуэро. Ранее сообщалось, что «блаугранас» нашли вариант в Китае.
Но для того, чтобы подписать новых игроков каталонцам также нужно продать несколько футболистов, так как они рискуют не заявить новичков на сезон.
Сообщалось, что первым клуб покинет голландский форвард, которого в команду привел лично экс-тренер Рональд Куман.
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