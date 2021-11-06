Президент «Барселоны» анонсировал три трансфера зимой

Но каталонцам также нужно будет кого-то продать

Жоан Лапорта / фото - Eurosport

Во время встречи с болельщиками президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что зимой клуб усилит несколько позиций, сообщает TV3.

Руководитель «сине-гранатовых» пообещал совершить до трех входящих трансферов.

В первую очередь, каталонцы приобретут замену для выбывшего на несколько месяцев Серхио Агуэро. Ранее сообщалось, что «блаугранас» нашли вариант в Китае.

Но для того, чтобы подписать новых игроков каталонцам также нужно продать несколько футболистов, так как они рискуют не заявить новичков на сезон.

Сообщалось, что первым клуб покинет голландский форвард, которого в команду привел лично экс-тренер Рональд Куман.