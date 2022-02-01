Президент «Барселоны»: «Дембеле решил остаться до конца сезона, это не пойдет на пользу ни ему, ни клубу»
«Сине-гранатовые» хотели избавиться от француза
01 февраля 14:56
Усман Дембеле / Фото: Twitter
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о ситуации с вингером команды Усманом Дембеле, который никуда не перешел в зимнее трансферное окно. Его цитирует Marca.
«Мы предлагали ему продлить контракт, это было очень хорошее предложение. Он отклонил его и попросил больше.
Ситуация зашла в тупик, его агент занял определенную позицию, но ничего не говорил. Мы сделали все возможное.
У него было два предложения от других клубов, хорошие предложения. Мы очень удивлены, что он их отклонил.
Последнее предложение поступило из Англии, он отказался и предпочел остаться в «Барсе» до конца сезона.
Это не пойдет на пользу ни ему самому, ни клубу. Понять это сложно. Хави должен думать и о следующем сезоне.
Мы полагаем, что у Дембеле есть договоренность с другой командой о летнем переходе. Мы будем работать в интересах клуба».
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