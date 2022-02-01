Президент «Барселоны»: «Дембеле решил остаться до конца сезона, это не пойдет на пользу ни ему, ни клубу»

Усман Дембеле / Фото: Twitter

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о ситуации с вингером команды Усманом Дембеле, который никуда не перешел в зимнее трансферное окно. Его цитирует Marca.

Ситуация зашла в тупик, его агент занял определенную позицию, но ничего не говорил. Мы сделали все возможное.

У него было два предложения от других клубов, хорошие предложения. Мы очень удивлены, что он их отклонил.

Последнее предложение поступило из Англии, он отказался и предпочел остаться в «Барсе» до конца сезона.

Это не пойдет на пользу ни ему самому, ни клубу. Понять это сложно. Хави должен думать и о следующем сезоне.

Мы полагаем, что у Дембеле есть договоренность с другой командой о летнем переходе. Мы будем работать в интересах клуба».