Президент «Барселоны»: «Долг в 1,35 миллиарда евро – мы не могли даже платить зарплату»

Жоан Лапорта / фото - FC Barcelona

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал Diario Sport о финансовом положении клуба после полугода у руля команды:

Это то, что мы обнаружили. Последствия, вытекающие из этого, оценит аудит. Вы собрались здесь из-за серьезных последствий управления предыдущим руководством.

Вместо того чтобы жаловаться на то, что мы унаследовали, мы заставили себя работать. Эти шесть месяцев наше правление неустанно работает, чтобы вывести клуб из институциональной ямы. Нужно помнить, что ситуацию за день не исправишь.

Что мы сделали, так это договорились и заключили сделку с инвестиционным банком Goldman Sachs, который предоставил низкие проценты, чтобы покрыть краткосрочные обязательства.

Мы пересмотрели спортивные контракты с основной командой, сократили зарплатный фонд, который был самым высоким на рынке – на 30-50% больше, чем у наших конкурентов. Но этого мало, нужно продолжать в этом направлении».