Президент «Барселоны»: «Если все сложится хорошо, то на этой неделе мы представим Обамеянга»

Габонец очень близок к трансферу в каталонский клуб

Пьер-Эмерик Обамеянг / Фото: Twitter Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о ситуации с переходом из «Арсенала» нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга. Его цитирует Mundo Deportivo. «Вчера закрылось трансферное окно, и нам удалось пригласить в первую команду сразу нескольких новичков. На этой неделе, если все сложится хорошо, мы представим Обамеянга».

Главные трансферы последнего дня трансферного окна.

Петр Приходько