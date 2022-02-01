Обамеянг прибыл в Испанию для подписания контракта с «Барселоной»
Президент «Барселоны»: «Если все сложится хорошо, то на этой неделе мы представим Обамеянга»
Габонец очень близок к трансферу в каталонский клуб
Пьер-Эмерик Обамеянг / Фото: Twitter
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о ситуации с переходом из «Арсенала» нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга. Его цитирует Mundo Deportivo.
«Вчера закрылось трансферное окно, и нам удалось пригласить в первую команду сразу нескольких новичков.
На этой неделе, если все сложится хорошо, мы представим Обамеянга».
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