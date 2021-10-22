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Президент «Барселоны»: «Мы должны были сделать все возможное, чтобы Фати остался»
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08:40
Ансу Фати / Фото: Eurosport
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал продление контракта c 18-летним полузащитником Ансу Фати. Его слова приводит Marca.
«Не было ощущения, что вопрос с продлением контракта находился в опасности. Я знал, что он хочет остаться в «Барселоне», и мы должны были сделать все возможное, чтобы он остался.
Меня информировали о том, как идут переговоры, семья Фати и его представители знали, что лучше место для него – «Барса». Мы все хотели, чтобы это закончилось вот так».
Напомним, Фати продлил контракт с «Барселоной» до 2027-го года, но заявил, что у него были предложения и не из Испании.