Каждый гол Дембеле стоил «Барселоне» 6 миллионов евро
Президент «Барселоны: «Мы хотим выиграть чемпионат Испании и Лигу Европы»
От первой цели каталонская команда пока далека
16:10
Жоан Лапорта / Фото: Sportbox
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о целях команды на остаток сезона. Его цитирует Marca.
«Мы хотим выиграть Ла Лигу и Лигу Европы. Если мы этого не добьемся, то дадим оценку ситуации».
В турнирной таблице чемпионата Испании «Барселона» идет на 5-м месте, отставая от 1-го «Реала» на 15 очков.
В Лиге Европы в стыковых матчах «Барселона» сыграет с «Наполи».
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