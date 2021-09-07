«Барселона» может подписать защитника «Валенсии»
Президент «Барселоны»: «Мы пытались подписать Неймара. Потом поняли, как работает fair play»
Форварда не смогли бы вернуть
19:28
Фото: AFP
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал ESPN о попытках клуба вернуть форварда ПСЖ Неймара в команду.
«Мы пытались подписать Неймара. Тогда после выборов это казалось интересной идеей. Неймар контактировал с нами, он с ума сходил, думая о возможности вернуться.
Но тогда мы иначе понимали, как работает fair play. Если бы мы знали все правила Ла Лиги, мы бы не делали предложение».
«Барселона» даже отпустила форварда Антуана Гризманна в «Атлетико» из-за его зарплаты.
Каталонцы усилились игроком «Севильи».
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