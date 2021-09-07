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Президент «Барселоны» – о Гризманне: «Он не тот игрок, который нам нужен»

Каталонцы вернули «ненужный товар» обратно в «Атлетико»
Футбол Примерa (Испания)
11:04
Президент «Барселоны» – о Гризманне: «Он не тот игрок, который нам нужен»
Антуан Гризманн / фото - Eurosport

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал Sport.es, почему было принято решение отдать форварда Антуана Гризманна в аренду в «Атлетико»:

«Он не был тем игроком, который нам нужен. Думаю, он мог бы дать больше, но обстоятельства были сложными. Возможно, он просто не вписался в систему «Барселоны».

Француз перешел в «Барселону» в 2019 году при правлении бывшего президента «сине-гранатовых» Хосепа Бартомеу. «Блаугранас» заплатили за нападающего 120 миллионов евро.

Теперь же игрок вернулся в «Атлетико» на правах аренды, благодаря чему каталонцы смогли разгрузить зарплатную ведомость.

В арендном соглашении Гризманна есть условие, при котором он сможет бесплатно перейти в мадридский клуб на полноценной основе.

 

Павел Харченко
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Теги

Барселона (футбол) Антуан Гризманн Атлетико Мадрид

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