Президент «Барселоны» – о Гризманне: «Он не тот игрок, который нам нужен»

Каталонцы вернули «ненужный товар» обратно в «Атлетико»

Антуан Гризманн / фото - Eurosport

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал Sport.es, почему было принято решение отдать форварда Антуана Гризманна в аренду в «Атлетико»:

«Он не был тем игроком, который нам нужен. Думаю, он мог бы дать больше, но обстоятельства были сложными. Возможно, он просто не вписался в систему «Барселоны».

Француз перешел в «Барселону» в 2019 году при правлении бывшего президента «сине-гранатовых» Хосепа Бартомеу. «Блаугранас» заплатили за нападающего 120 миллионов евро.

Теперь же игрок вернулся в «Атлетико» на правах аренды, благодаря чему каталонцы смогли разгрузить зарплатную ведомость.

В арендном соглашении Гризманна есть условие, при котором он сможет бесплатно перейти в мадридский клуб на полноценной основе.