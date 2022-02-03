Холанд назвал три команды, являющиеся главными фаворитами ЛЧ
Президент «Барселоны» – о возможном трансфере Холанда: «В июне постараемся усилить команду»
Каталонский клуб нацелен на норвежца
16:40
Эрлинг Холанд / Фото: Twitter
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта ответил на вопрос о возможном подписании форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда. Его цитирует Marca.
«Подписание Эрлинга Холанда? Сегодня мы заняты и очень рады Обамеянгу, который будет забивать здесь голы.
В июне мы постараемся еще усилить команду, и мы на правильном пути».
Ранее Лапорта назвал задачи «Барселоны» на остаток сезона.
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