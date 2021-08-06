Президент «Барселоны» объяснил, почему Месси покинул команду
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта объяснил уход Лионеля Месси из клуба. Его слова приводит Marca.
«Я здесь, чтобы объяснить ситуацию, сложившуюся вокруг Месси.
Сначала я должен сказать, что, к сожалению, у нас просто ужасное финансовое прошлое. На зарплаты уходит 110% нашего дохода. Это означает, что у нас нет возможности действовать гибко.
Ситуация хуже, чем то, о чем нам говорили, и то, что мы получали, производя расчеты на основании официальных данных.
Долг больше, чем ожидалось. Конечно, это связано с финансовым фэйр-плей. Новый контракт с Месси не мог быть одобрен.
В этом отношении мы не согласны со сделкой, которую заключила Ла Лига, потому что она делает нас должниками на полвека.
Клуб выше игроков, тренеров, директоров».
Ранее сообщалось, что ПСЖ и «Манчестер Сити» не намерены подписывать Месси.