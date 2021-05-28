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Президент «Барселоны»: «От того, что Суперлига в сложной ситуации, пострадают и маленькие клубы»
Лапорта высказался о проекте, который потерпел поражение
Жоан Лапорта / Фото: Twitter
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о проекте Суперлиги, который потерпел неудачу. Его слова приводит Mundo Deportivo.
«Когда моя команда пришла в «Барсу», проект уже был в продвинутой стадии. Было 11 клубов, и присутствие «Барсы» было важно. Мы ни за что бы не отказались от движения, где представлены лучшие от футбола.
Важная оговорка – из-за того, что мы только пришли в клуб, мы проанализировали все за неделю и сказали «да», но с условием, что это решение должно поддержать объединение сосьос.
Наша позиция ясна: защита интересов «Барсы» и устойчивость всего футбола. В футболе есть несколько неразрешенных проблем, от которых клубы страдают.
Сейчас, в этой максимально сложной ситуации, страдают гранды, но проблемы затронут и меньшие клубы. Наша позиция – нужен диалог. С UEFA, FIFA, Ла Лигой».
Ранее Лапорта высказался о переговорах с Лионелем Месси по новому контракту.
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