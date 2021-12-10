Президент «Барселоны» пообещал Хави усиления в зимнее трансферное окно

Каталонцы также планируют продать нескольких исполнителей

Хави / фото - Marca

После вылета «Барселоны» из Лиги чемпионов на стадии группового этапа боссы команды провели встречу с главным тренером Хави, сообщает Diario Sport.

По информации источника, руководство «блаугранас» пообещало испанскому специалисту пополнить состав клуба несколькими новыми исполнителями.

Президент каталонцев Жоан Лапорта объяснил тренеру непростое финансовое положение команды, но заявил, что уже зимой готов выделить бюджет на усиление.

Но также «сине-гранатовым» придется продать несколько игроков, чтобы разгрузить зарплатную ведомость (летом клуб с трудом смог зарегистрировать новичков), и выручить деньги на новые покупки.

Напомним, лидер обороны «Барселоны» больше не сыграет в 2021-м году и рискует пропустить «Эль Классико».