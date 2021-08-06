Президент «Барселоны» признал, что ПСЖ может подписать Месси

Но в то же время, Лапорта надеется, что аргентинец еще сыграет за каталонцев

Фото: пресс-служба «Барселоны»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта не стал кривить душой и признал, что ПСЖ имеет все возможности для подписания бывшего капитана «сине-грантовых» Лионеля Месси. Слова функционера приводит Marca:

«Я бы хотел вновь видеть Месси, выступающего за «Барселону». Но ему предстоит самому решать свое будущее. Нужно спрашивать его о следующем клубе. «ПСЖ»? Я не могу ответить на этот вопрос, я не знаю, заинтересованы ли они в нём. Но известно, что у них есть возможности для подписания Месси».

Ранее Лапорта рассказал, почему «Барселоне» не удалось договориться о продлении контракта с Месси.

Напомним, главный тренер ПСЖ не скрывает, что парижский гранд заинтересован в услугах аргентинца.