Президент «Барселоны» рассказал, что привело к ситуации с Месси

Лапорта принял клуб не в лучшем состоянии

Лионель Месси и Жоан Лапорта / фото - FC Barcelona

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал клубной пресс-службе о финансовом состоянии команды:

«Ситуация с заработной платой нестабильна, мы продолжаем работать над уменьшением зарплатной ведомости. Это результат многих лет плохого управления. Новые игроки согласились на допустимую зарплату».

Может ли «Барса» подписать новых игроков после ухода Месси?

«Переговоры с Месси закончены, потому что мы не смогли оформить договоренности. Наша зарплатная ведомость не позволила сделать это. Теперь мы мотивированы сделать состав лучше. Даже без учета Лео у нас нет запаса для маневров. Нам нужно продолжать работать. 110% от дохода, идущего на зарплаты, не включают в себя контракт Месси. Уверен, что эпоха после Месси также будет успешной».

Финансовые проблемы привели к невозможности подписания нового контракта с главной звездой последних лет. И это, несмотря на то, что сам игрок хотел остаться в команде и был готов поставит свою подпись под новым соглашением.

Также Лапорта заявил, что «блаугранас» не могут пока даже зарегистрировать новичков (Серхио Агуэро, Эрика Гарсию и Мемфиса Депая) из-за потолка зарплат.

Напомним, Месси определился, где хочет продолжить карьеру.