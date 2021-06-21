Лапорта: «Барселона» сейчас хуже, чем я ожидал»
Президент «Барселоны» рассказал о новом контракте Месси
В клубе мечтают сохранить своего капитана
Лионель Месси и Жоан Лапорта / фото - Football24
Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта поделился с AS информацией о ходе переговоров с Лионелем Месси по поводу нового контракта.
О продлении контракта с Месси
«Я хотел бы, чтобы Месси сказал нам «да» как можно скорее. Он поможет нам во всем. Как я уже говорил, Агуэро помогает, он каждый день говорит Лео, что ему нужно остаться. Переговоры? Месси взволнован, я благодарен ему за желание остаться в команде».
О Суперлиге
«По поводу Суперлиги я могу сказать следующее: если мы хотим, чтобы футбол был более привлекательным и стабильным, то нужно делать ставки именно таким образом. Проект жив, я настаиваю. Мы все еще пытаемся вступить в диалог с UEFA. Не будем извиняться за попытку организовать соревнование, не будем извиняться перед UEFA за то, что хотим быть хозяевами своей судьбы. По крайней мере, пока я президент. Нам грозили штрафами и баном, тем не менее, процесс приостановлен – нас зарегистрировали для участия в ЛЧ».
О назначении своей сестры на должность в клубе
«Моя сестра действительно получила должность в одном из отделов маркетинга. Она крайне квалифицированный человек для этого работу. Мне нужны смелые и надежные люди».
О финансовых проблемах каталонцев
«Период тьмы подходит к концу, мы разобрались с финансовыми счетами – «Барселона» и так сильно запятнала свою эмблему. Технические требования, которые позволят нам двигаться вперед, выполнены. Мое руководство несет ответственность с марта. Сегодня начинается новый великолепный этап в истории «Барселоны». Мы выздоровеем экономически и вернем себе место на спортивном уровне».
Напомним, стало известно когда могут объявить о продлении контракта с Месси.
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