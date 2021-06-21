Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Президент «Барселоны» рассказал о новом контракте Месси

В клубе мечтают сохранить своего капитана
Футбол Евро-2020
11:20
Президент «Барселоны» рассказал о новом контракте Месси
Лионель Месси и Жоан Лапорта / фото - Football24

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта поделился с AS информацией о ходе переговоров с Лионелем Месси по поводу нового контракта.

О продлении контракта с Месси

«Я хотел бы, чтобы Месси сказал нам «да» как можно скорее. Он поможет нам во всем. Как я уже говорил, Агуэро помогает, он каждый день говорит Лео, что ему нужно остаться. Переговоры? Месси взволнован, я благодарен ему за желание остаться в команде».

О Суперлиге

«По поводу Суперлиги я могу сказать следующее: если мы хотим, чтобы футбол был более привлекательным и стабильным, то нужно делать ставки именно таким образом. Проект жив, я настаиваю. Мы все еще пытаемся вступить в диалог с UEFA. Не будем извиняться за попытку организовать соревнование, не будем извиняться перед UEFA за то, что хотим быть хозяевами своей судьбы. По крайней мере, пока я президент. Нам грозили штрафами и баном, тем не менее, процесс приостановлен – нас зарегистрировали для участия в ЛЧ».

О назначении своей сестры на должность в клубе

«Моя сестра действительно получила должность в одном из отделов маркетинга. Она крайне квалифицированный человек для этого работу. Мне нужны смелые и надежные люди».

О финансовых проблемах каталонцев

«Период тьмы подходит к концу, мы разобрались с финансовыми счетами – «Барселона» и так сильно запятнала свою эмблему. Технические требования, которые позволят нам двигаться вперед, выполнены. Мое руководство несет ответственность с марта. Сегодня начинается новый великолепный этап в истории «Барселоны». Мы выздоровеем экономически и вернем себе место на спортивном уровне».

Напомним, стало известно когда могут объявить о продлении контракта с Месси.

Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Барселона (футбол) Лионель Месси Жоан Лапорта

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Депай – о переходе в «Барселону»: «Мечтай по-крупному, парень»
Депай – о переходе в «Барселону»: «Мечтай по-крупному, парень»
Футбол Примерa (Испания)
20 июня 12:25
«Барселона» официально объявила о подписании Депая
«Барселона» официально объявила о подписании Депая
Футбол Примерa (Испания)
19 июня 20:21
«Барселона» в ближайшие дни объявит о переходе Депая
«Барселона» в ближайшие дни объявит о переходе Депая
Футбол Примерa (Испания)
19 июня 20:05
Стало известно, когда Месси продлит контракт с «Барселоной»
Стало известно, когда Месси продлит контракт с «Барселоной»
Футбол Евро-2020
19 июня 14:40
Месси прокомментировал первую победу на Копа Америка
Месси прокомментировал первую победу на Копа Америка
Футбол Евро-2020
19 июня 13:10
Гризманн намерен переехать в МЛС после истечения соглашения с «Барселоной»
Гризманн намерен переехать в МЛС после истечения соглашения с «Барселоной»
Футбол Примерa (Испания)
19 июня 12:59

Новости: Футбол

Что нужно Украине для выхода в плей-офф Евро-2020? Детальный расклад перед последним туром
Что нужно Украине для выхода в плей-офф Евро-2020? Детальный расклад перед последним туром
Евро-2020
13:13
Федецкий: «Выход в плей-офф – минимальная цель для сборной Украины»
Федецкий: «Выход в плей-офф – минимальная цель для сборной Украины»
Евро-2020
13:05
В сборной Австрии конфликт между игроками и тренером перед игрой с Украиной
В сборной Австрии конфликт между игроками и тренером перед игрой с Украиной
Евро-2020
12:50
Экс-игрок сборной Украины: «Шевченко нужно позаботиться о надежности обороны»
Экс-игрок сборной Украины: «Шевченко нужно позаботиться о надежности обороны»
Евро-2020
12:40
Рамос получил предложение от ПСЖ
Рамос получил предложение от ПСЖ
Лига 1 (Франция)
12:33
Степаненко рассказал, что нужно для того, что бы обыграть Австрию
Степаненко рассказал, что нужно для того, что бы обыграть Австрию
Евро-2020
12:20
Алиев: «Ярмоленко хорошо играет на Евро, он мой сыночек»
Алиев: «Ярмоленко хорошо играет на Евро, он мой сыночек»
Евро-2020
12:10
Пандев объявил о завершении карьеры в сборной
Пандев объявил о завершении карьеры в сборной
В Европе
12:10
Капелло раскритиковал руководство «Реала» из-за ухода Зидана
Капелло раскритиковал руководство «Реала» из-за ухода Зидана
Евро-2020
11:40
Все новости

Популярные новости

Украинский боксер брутально нокаутировал соперника – едва не выбил за канаты прямо на голову комментатору
Послесловие
Украинский боксер брутально нокаутировал соперника – едва не выбил за канаты прямо на голову комментатору
Бокс Профессиональный бокс
20 июня 11:59
5
Богиня! В сети появились сексуальные фото экс-невесты Кличко в бикини
Богиня! В сети появились сексуальные фото экс-невесты Кличко в бикини
Бокс Профессиональный бокс
15 июня 14:17
14
А ему идет. Усик предстал в новом стиле
А ему идет. Усик предстал в новом стиле
Бокс Профессиональный бокс
17 июня 22:19
Украинский талант не пожалел соперника. Связал четыре мощные удара и отправил в жесточайший нокаут
Украинский талант не пожалел соперника. Связал четыре мощные удара и отправил в жесточайший нокаут
Бокс Профессиональный бокс
19 июня 10:01
1
Экс-тренер Владимира Кличко: «В США Ломаченко считают выскочкой, в бою с Салидо его специально поставили на место»
Экс-тренер Владимира Кличко: «В США Ломаченко считают выскочкой, в бою с Салидо его специально поставили на место»
Бокс Профессиональный бокс
19 июня 12:35
Известны два очень важных пункта в контракте на бой Джошуа и Усика
Известны два очень важных пункта в контракте на бой Джошуа и Усика
Бокс Профессиональный бокс
16 июня 07:27
Все новости

Анонсы

Евро 2020. Украина - Австрия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Украина - Австрия. Онлайн трансляция
19:00
Евро 2020. Украина - Австрия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Украина - Австрия. Видео трансляция
19:00
Евро 2020. Северная Македония - Нидерланды. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Северная Македония - Нидерланды. Онлайн трансляция
19:00
Евро 2020. Северная Македония - Нидерланды. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Северная Македония - Нидерланды. Видео трансляция
19:00
Евро 2020. Россия - Дания. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Россия - Дания. Онлайн трансляция
21:00
Евро 2020. Финляндия - Бельгия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Финляндия - Бельгия. Онлайн трансляция
22:00
Евро 2020. Финляндия - Бельгия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Финляндия - Бельгия. Видео трансляция
22:00
Евро 2020. Россия - Дания. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Россия - Дания. Видео трансляция
22:00
«Украина футбольная»
TV
«Украина футбольная»
22 июня 00:15
Евро-2020. Чехия - Англия. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Чехия - Англия. Видео трансляция
22 июня 22:00
Евро 2020. Чехия - Англия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Чехия - Англия. Онлайн трансляция
22 июня 22:00
Евро-2020. Хорватия - Шотландия. Онлайн трансляция
WEB
Евро-2020. Хорватия - Шотландия. Онлайн трансляция
22 июня 22:00
Евро 2020. Хорватия - Шотландия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Хорватия - Шотландия. Видео трансляция
22 июня 22:00
Евро 2020. Швеция - Польша. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Швеция - Польша. Онлайн трансляция
23 июня 19:00
Евро 2020. Швеция - Польша. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Швеция - Польша. Видео трансляция
23 июня 19:00
Евро 2020. Словакия - Испания. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Словакия - Испания. Видео трансляция
23 июня 19:00
Евро 2020. Словакия - Испания. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Словакия - Испания. Онлайн трансляция
23 июня 19:00
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
27 июня 05:00
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
WEB
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
27 июня 05:00